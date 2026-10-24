Nicholson exhorte les juges de la CCJ à éviter les chamailleries publiques face à des tensions internes

Ancien procureur général de la Jamaïque, A. J. Nicholson a exhorté les juges de la Caribbean Court of Justice (CCJ) à résoudre leurs différends de manière privée et professionnelle, avertissant que les disputes publiques et les fuites de correspondance confidentielle sapent la vision qui sous-tend la cour régionale.

Dans une lettre ouverte adressée aux juges de la cour basée à Trinité-et-Tobago, Nicholson a déclaré que les désaccords publics entre les membres du pouvoir judiciaire n’étaient jamais destinés à devenir une caractéristique de la CCJ, qui a été créée pour servir de cour d’appel finale des Caraïbes et promouvoir la justice régionale.

« Pour aller droit au but, il n’a jamais été envisagé à aucun moment, dans les délibérations ou les rapports adressés lors des réunions des chefs de gouvernement, que la CCJ serait créée pour offrir à ses juges une tribune permettant des polémiques publiques », a-t-il écrit.

Nicholson a déclaré que les désaccords entre les juges devraient être résolus de manière mûre et empathique, s’appuyant sur leur expérience dans le traitement de questions juridiques complexes et contentieuses.

« Il n’y a jamais eu la moindre pensée selon laquelle des questions de personnalité, qui surgiraient habituellement entre ou parmi les juges, ne seraient pas abordées et résolues de façon mature et empathique par des esprits judiciaires expérimentés », a-t-il ajouté.

Son intervention intervient alors que circulent des allégations de tensions internes à la cour, notamment des plaintes d’emprise administrative et des préoccupations concernant l’attribution des panels judiciaires. La controverse s’est intensifiée après que le Sunday Express de Trinidad et Tobago a publié des courriels qu’il dit provenir de la correspondance interne de la cour.

En août, le président de la CCJ, le juge Winston Anderson, a rejeté les allégations selon lesquelles des panels judiciaires auraient été modifiés pour influencer l’issue des affaires. Il a dit qu’une décision de retirer un juge d’un panel reposait sur des préoccupations relatives à la tenue vestimentaire du juge, plutôt que sur ses opinions sur une affaire.

Anderson a également condamné la divulgation non autorisée de communications confidentielles de la cour, avertissant que de telles fuites pourraient mine l’indépendance judiciaire et la confiance du public. Tout en défendant que des désaccords vigoureux font partie des délibérations normales d’une cour d’appel, il a reconnu que certaines questions auraient pu être gérées différemment.

La Commission régionale des services judiciaires et juridiques a depuis déclaré qu’un examen transparent et indépendant serait mené sur ces allégations.

Plus récemment, le Sunday Express a rapporté que le juge de la CCJ Peter Jamadar aurait accusé Anderson d’emprise administrative à la suite d’une enquête impliquant son agent administratif, identifiée comme Mme Simmons-Peters.

Selon le journal, Jamadar aurait soutenu que l’officier avait été interrogée sur ses activités extracurriculaires lors d’une enquête sur une fuite médiatique et l’aurait avertie qu’elle pouvait faire face à une peine pouvant aller jusqu’à deux ans en vertu de la Computer Misuse Act de Trinité-et-Tobago. Le reportage indique également que ses dossiers et ses communications avaient été passés au crible.

Dans un courriel de six pages, prétendument envoyé à Anderson et à d’autres juges le 4 septembre, Jamadar a décrit cet épisode comme un « abus de pouvoir » et a remis en question la supervision d’une enquête impliquant la conduite de son personnel.

Le Sunday Express a également rapporté que la juge Rajnauth-Lee avait reçu un courriel formulé de manière similaire dans le cadre de l’enquête, menée par le responsable informatique de la cour, nommé M. Burgess.

Nicholson n’a pas abordé individuellement chacune des allégations dans sa lettre mais a insisté sur l’importance de protéger les juges contre les pressions politiques et autres pressions extérieures tout en maintenant un cadre de travail professionnel.

« Il y avait une inquiétude profonde que l’environnement de travail des juges soit favorable, avec des garde-fous protecteurs destinés à les isoler des pressions politiques et d’autres types de pressions puissantes », a-t-il écrit.

Nicholson, qui a également été ministre jamaïcain des Affaires étrangères, a participé aux travaux préparatoires qui ont conduit à l’établissement de la CCJ. Il a œuvré comme adjoint du chef de la Cour suprême de Barbade, Sir David Simmons, et de la Première ministre Mia Mottley lorsqu’ils présidaient le Comité préparatoire à l’établissement de la Caribbean Court of Justice.

Il a déclaré être responsable de la mise à jour des réunions des chefs de gouvernement de la CARICOM sur les délibérations du comité, qui étaient supervisées par le Premier ministre de Sainte-Lucie de l’époque, le Dr Kenny Anthony, responsable des affaires de justice.

Nicholson a dit que le fait que la Jamaïque n’ait pas pleinement adhéré à la CCJ l’avait particulièrement sensibilisé à la vision fondatrice de la cour et aux principes qui ont guidé sa création.

Il a loué les dispositions mises en place pour la nomination des juges et le financement de la cour, affirmant qu’elles avaient reçu une reconnaissance internationale et soutenant que la confiance de la région dans sa propre expertise juridique avait été justifiée par les réalisations de la cour.

Au cours de ses années de formation, il a ajouté, la CCJ a aussi dû répondre à des accusations selon lesquelles elle serait établie comme une « cour pendante » — en référence aux inquiétudes quant à son rôle potentiel dans les affaires de peine de mort.

Aujourd’hui, a déclaré Nicholson, la cour a gagné une place respectée parmi les plus hautes juridictions du monde en moins de deux décennies, ce qui rend la controverse entourant les échanges de correspondance divulgués particulièrement préoccupante.

« La vision était que notre histoire et nos circonstances caribéennes imposaient que la cour finale régionale serve à la fois de temple de la justice et d’exemple et de guide en matière de leadership dans toutes les sphères des efforts d’émancipation et de développement dans notre espace hémisphérique », a-t-il écrit.

« Il n’y avait certainement aucune attente de fuites malveillantes et puériles ni de querelles publiques ! »

« Rien de tel ne relève des fonctions collégiales de quelque juge et, respectueusement, doit être proscrit. »