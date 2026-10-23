Le ministre jamaïcain du Tourisme Edmund Bartlett reçoit le prix MIPAD d’excellence à vie

Le ministre jamaïcain du Tourisme, Edmund Bartlett, a reçu un prix à vie des Most Influential People of African Descent (MIPAD) pour ses contributions à l’industrie mondiale du voyage, du tourisme et de l’hôtellerie.

Bartlett s’est vu remettre officiellement le Prix à vie MIPAD pour le Voyage, le Tourisme et l’Hôtellerie lors d’une cérémonie le vendredi 16 octobre, à la Mission permanente de la Jamaïque auprès des Nations Unies à New York.

Cette récompense s’inscrit dans le cadre du Top 100 mondial Voyage, Tourisme et Hôtellerie de MIPAD — Promotion 2026, qui répertorie les personnalités d’ascendance africaine pour leurs contributions à l’industrie. Bartlett a été nommé parmi les lauréats de 2026 en juillet.

Selon l’Office du tourisme jamaïcain, Bartlett a été reconnu pour son leadership en matière de résilience du tourisme, de voyages respectueux de l’environnement, de son engagement envers la diaspora africaine et de ses efforts visant à renforcer la position de la Jamaïque en tant que destination internationale de premier plan.

« Recevoir ce Prix à vie est un immense honneur, que je partage avec le peuple jamaïcain, dont l’esprit et la résilience continuent d’inspirer le monde », a déclaré Bartlett.

« Le tourisme est bien plus qu’un moteur économique. C’est une force puissante qui relie les cultures, crée des opportunités et transforme des vies. Cette reconnaissance renforce mon engagement à bâtir une industrie touristique mondiale plus résiliente et inclusive pour les générations à venir. »

Durant son mandat de ministre du Tourisme, Bartlett a plaidé en faveur d’une industrie touristique plus résiliente, inclusive et durable, avec des initiatives axées sur la résilience du tourisme, le tourisme communautaire, la santé et la sécurité des visiteurs, et la coopération internationale.

L’initiative Top 100 Travel, Tourism & Hospitality de MIPAD a été élaborée en collaboration avec The Pyne Awards Africa. Elle récompense 100 personnes d’origine africaine exerçant dans divers secteurs tels que l’aviation, le marketing des destinations, la narration culturelle et l’hôtellerie mondiale.

La Promotion 2026 a été annoncée initialement à l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique, les événements de reconnaissance étant prévus entre octobre 2026 et janvier 2027.

Cette distinction vient s’ajouter à la reconnaissance internationale du tourisme jamaïcain. Le Jamaica Tourist Board a indiqué que la destination avait reçu plusieurs distinctions en 2026, notamment la « Caribbean’s Leading Cruise Destination » et la « Caribbean’s Leading Family Destination » lors des World Travel Awards. L’organisme a également été nommé « Caribbean’s Leading Tourist Board ».

Fondé en 1955, le Jamaica Tourist Board est l’agence nationale du tourisme du pays, dont le siège est à Kingston, et qui dispose de bureaux dans plusieurs marchés internationaux.