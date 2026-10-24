Le Salvador déploie 100 forces spéciales en Haïti pour secourir des soldats disparus

Le Salvador a déployé 100 personnels des forces spéciales en Haïti jeudi afin d’aider à secourir quatre soldats salvadoréens qui avaient été enlevés après une embuscade d’un gang à Croix-des-Bouquets, ont indiqué deux responsables à l’Associated Press.

Ce déploiement est intervenu un jour après que le président salvadorien Nayib Bukele a annoncé une opération militaire visant à récupérer les quatre techniciens de l’aviation et a averti d’une réaction plus ferme s’ils ne sont pas libérés vivants et indemnes. Un responsable du gouvernement salvadorien a déclaré qu’une autre centaine de soldats étaient attendus.

Les quatre hommes appartiennent à la Force de suppression des gangs (FSG), la mission multinationale qui soutient les efforts pour lutter contre les gangs armés et stabiliser Haïti. Ils avaient disparu dimanche après que le véhicule blindé dans lequel ils voyageaient a été attaqué à coups d’explosifs par des groupes armés à Santo, près de Port-au-Prince.

L’opération de sauvetage intervient alors que Haïti continue de faire face à une violence des gangs d’une ampleur préoccupante. Plus de 5 700 personnes ont été tuées ou blessées cette année, tandis que l’ONU a signalé plus de 230 enlèvements et plus de 1 000 cas de violences sexuelles contre des femmes et des filles.

La violence et l’instabilité politique ont également alimenté l’incertitude autour des élections présidentielles et législatives haïtiennes, prévues le 13 décembre. Le Conseil électoral provisoire a reporté le début de la campagne électorale et n’a pas encore publié de nouveau calendrier.