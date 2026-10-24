Le Guyana vise un nouveau record touristique après une hausse de 22 % des arrivées

Le Guyana vise à enregistrer son plus grand nombre d’arrivées de visiteurs en 2026, après avoir accueilli 453 489 visiteurs en 2025, soit une hausse de 22 % par rapport à l’année précédente.

La ministre du Tourisme, de l’Industrie et du Commerce, Susan Rodrigues, a déclaré que les arrivées de visiteurs cette année continuaient de dépasser les chiffres enregistrés durant les mois correspondants de 2025.

Intervenant dans le podcast Starting Point ce dimanche, Rodrigues a indiqué que le gouvernement espérait s’appuyer sur la croissance de l’année précédente et établir un nouveau record dans le secteur touristique.

« Cette année aussi, nous cherchons à augmenter cela et à battre notre record de l’année dernière et faire de 2026 le chiffre le plus élevé d’arrivées de visiteurs jamais enregistré », a-t-elle déclaré.

Le gouvernement cherche à attirer davantage de visiteurs en organisant des conférences majeures, en élargissant les festivals et en renforçant la visibilité du Guyana sur les marchés internationaux.

Rodrigues a indiqué que la croissance du tourisme créait aussi des opportunités d’investissement et d’emploi, avec de nouveaux hôtels, des restaurants et des expériences destinées aux visiteurs qui génèrent une activité économique et offrent des perspectives pour les entrepreneurs.

Elle a mis en lumière le travail de l’Autorité du Tourisme du Guyana (GTA), qui, selon elle, a contribué au lancement de plus de 40 produits touristiques au cours des six dernières années.

Une grande partie de ce développement s’est concentrée sur le tourisme durable et communautaire, en particulier au sein des communautés autochtones.

« J’ai constaté ce travail de fond qui est en train d’être réalisé. Ce que je veux faire maintenant, c’est donner une grande visibilité au pays », a déclaré Rodrigues.

Elle a aussi souligné l’importance d’établir un calendrier prévisible de festivals pour aider les visiteurs potentiels à planifier leurs voyages, à organiser des congés et à découvrir la culture guyanaise.

La ministre a dit que le développement du tourisme devait aller au-delà de l’augmentation du nombre de visiteurs en soutenant les petites entreprises et en préservant le patrimoine culturel et l’environnement naturel du pays.

« Il ne s’agit pas seulement d’augmenter les arrivées de visiteurs, mais de promouvoir les petites entreprises », a-t-elle déclaré.

Rodrigues a souligné les fonctions d’organismes tels que le Bureau national des normes du Guyana et le Bureau des petites entreprises dans le renforcement des normes, le soutien aux entrepreneurs et la facilitation du commerce.

Elle a dit que ces efforts garderaient leur importance à mesure que le Guyana cherche à développer son secteur touristique et à faire en sorte que les retombées économiques atteignent les entreprises et les communautés à travers le pays.