Daryl Vaz reçoit l’Ordre de Jamaïque alors qu’il met fin à une carrière politique de 40 ans

Le ministre de l’Énergie, des Transports et des Télécommunications, Daryl Vaz, a reçu l’Ordre de la Jamaïque (OJ) en reconnaissance de son dévouement au service public et à la politique de représentation, saluant cet honneur national comme une étape adaptée alors qu’il s’apprête à clore une carrière politique s’étendant sur quatre décennies.

Vaz figurait parmi les six récipiendaires de l’OJ lors de la Cérémonie 2026 d’Investiture et de Présentation des Honneurs Nationaux, qui s’est tenue le 19 octobre à King’s House.

Dans un entretien accordé au Jamaica Information Service (JIS), Vaz a exprimé sa gratitude pour cette distinction, la qualifiant d’honneur partagé avec sa famille, sa circonscription et ses soutiens.

« Les bonnes choses viennent à ceux qui savent attendre. En vérité, tout s’est passé en son temps, dans le temps de Dieu, et le fait est qu’il se passe à un moment où je conclus ma carrière de service public politique. Je suis très honoré », a-t-il déclaré.

« Cet honneur n’est pas uniquement pour moi. Il est pour ma famille, ma circonscription et pour tous ceux qui ont œuvré et soutenu sans relâche au cours de ces quarante années de parcours. »

Parmi les autres récipiendaires de l’Ordre de la Jamaïque figuraient l’ancien gouverneur de la Banque des Jamaïques Richard Byles, le PDG du groupe Sagicor Jamaica, Christopher Zacca, la philanthrope Donette Chin-Loy Chang, ainsi que les anciens ministres du gouvernement Maxine Henry-Wilson et Derrick Smith.

Zacca a décrit la remise de la distinction comme une expérience émouvante, indiquant que le moment où il a reçu le sash des mains du Gouverneur général Patrick Allen a rendu l’occasion particulièrement significative.

« Je me sens incroyablement ému. Peu importe ce que l’on peut dire, monter sur scène et que le G-G vous remette le sash, c’est poignant. Tout ce que je fais, je le fais pour ma famille, pour mon Dieu et pour mon pays; je l’aime », a-t-il confié au JIS.

Byles, qui vient de prendre sa retraite de la Banque centrale, a déclaré avoir été surpris d’apprendre qu’il avait été choisi pour l’honneur.

« Je venais de quitter la Banque d’Haïti… Non, de la Banque des Jamaïques. C’est comme une couronne sur mes 53 années de travail, alors je l’apprécie vraiment », a-t-il déclaré.

Byles a ajouté que son travail, tant dans le secteur public que privé, avait été guidé par son engagement envers la Jamaïque.

« La Jamaïque a toujours été l’une des choses pour lesquelles j’aime œuvrer, que je sois dans le secteur public ou le secteur privé. C’est la Jamaïque que j’aime vraiment. Obtenir cet honneur représente donc pour moi un aboutissement », a-t-il affirmé.

Plus de 140 Jamaïcains ont reçu des distinctions nationales lors de cette cérémonie annuelle, qui récompense les contributions au développement national dans divers domaines.

Parmi les récipiendaires, 25 personnes ont reçu l’Ordre de Distinction au rang de Commandeur (CD) et 41 au rang d’Officier (OD).

33 personnes ont reçu la Brevette d’Honneur pour Service Meritorious, 30 ont reçu la Brevette d’Honneur pour Long et Fidèle Service, et trois ont reçu la Brevette d’Honneur pour Gallanterie.

L’ambassadrice Sharon Joyce Miller et l’homme d’affaires Kevin O’Brien Chang figuraient parmi les récipiendaires du CD. L’artiste de dancehall Clifford « Mr. Vegas » Smith, le guitariste Earl « Chinna » Smith et l’ancien sergent Peter « Poppy Man » Williams ont reçu l’OD.

La porte-parole du service des relations publiques du Jamaica Information Service, Judith Hunter, le vidéaste Anthony Johnson et l’ancien directeur des Ressources Humaines Bernita Locke ont reçu la Brevette d’Honneur pour Service Meritorious. La distinction a aussi été décernée à Sonya Binns-Lawrence, la plus grande donatrice de sang du pays.

Trois personnes ont reçu la Brevette d’Honneur pour Gallanterie pour des actes impliquant le sauvetage d’un enfant enlevé et l’aide apportée pour retrouver un homme accusé de viol et de meurtre d’un enfant.

Danielle Anna-Marie Barnswell et son mari, l’élu local Scean Barnswell, ont été reconnus pour leur action rapide ayant permis de sauver un enfant enlevé. Susan Annmarie Higgins a été honorée pour avoir aidé à retrouver l’homme accusé du viol et du meurtre d’un enfant.

Des membres des services uniformes ont également été récompensés par la Médaille d’Honneur pour Service Meritorious. Ont reçu cette distinction 25 membres de la Jamaica Constabulary Force, 13 de la Department of Correctional Services, 15 de la Jamaica Fire Brigade et 12 de la Jamaica Defence Force.

Le système national des Honneurs et Distinctions de Jamaïque reconnaît formellement les personnes dont les contributions ont marqué de manière significative le pays. Établi en vertu de la National Honours and Awards Act, en vigueur depuis le 18 juillet 1969, ce système comprend des ordres nationaux, des médailles et des badges dédiés à la bravoure, au service méritoire et au service long et fidèle.