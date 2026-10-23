Bahamas, Îles Caïmans et les TCI signent une déclaration pour protéger la mer des Sargasses

Les Bahamas, les îles Caïmans et les îles Turques-et-Caïques figurent parmi les territoires et pays ayant signé une nouvelle déclaration visant à renforcer la protection internationale de la mer des Sargasses.

La Déclaration Hamilton II a été signée le 19 octobre lors d’une cérémonie inaugurale organisée par les gouvernements des Bermudes et du Royaume‑Uni, réunissant des représentants des gouvernements, de la société civile et de la communauté scientifique.

La déclaration s’appuie sur la Déclaration Hamilton initiale, signée il y a plus d’une décennie, et vise à faire progresser la coopération internationale pour conserver la mer des Sargasses, un écosystème marin de l’Atlantique Nord reconnu pour ses algues flottantes caractéristiques et sa biodiversité.

Selon le communiqué conjoint du Royaume‑Uni et des Bermudes, la déclaration est destinée à amorcer le processus consistant à obtenir le soutien des parties à l’Accord sur la Biodiversité au‑delà des Juridictions Nationales (BBNJ) en faveur de mesures juridiquement contraignantes pour protéger la mer des Sargasses.

Cet Accord BBNJ, qui est entré en vigueur, établit un cadre international pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones au‑delà des juridictions nationales.

La première conférence des parties à cet accord est prévue pour janvier 2027 à New York, où le Royaume‑Uni et les Bermudes espèrent obtenir un soutien international plus large pour l’initiative.

Les Bahamas, les îles Caïmans et les îles Turques-et-Caïques se sont joints à des représentants des Açores et de Monaco pour signer la déclaration, aux côtés de plus de 20 organisations non gouvernementales. L’Union européenne a également indiqué son intention de signer lors d’une autre cérémonie prévue lors de la réunion de janvier.

Le ministre des Travaux publics et de l’Environnement des Bermudes, Jache Adams, a déclaré que la signature reconnaissait les progrès accomplis depuis la déclaration initiale tout en soulignant le travail qui restait à faire pour protéger l’environnement marin.

« La mer des Sargasses est l’un des grands écosystèmes océaniques du monde, et sa conservation dépend de la volonté des nations et des partenaires de collaborer vers un objectif commun », a déclaré Adams.

La ministre britannique des Territoires d’outre‑mer, Uma Kumaran, a dit que la déclaration avait été élaborée après de vastes échanges avec les gouvernements et la société civile, s’appuyant sur plus d’une décennie de travaux menés par la Commission de la mer des Sargasses, des scientifiques et des organisations de conservation.

Cette initiative est dirigée conjointement par les Bermudes et le Royaume‑Uni, avec le soutien du Government House à Bermudes, qui a aidé à rassembler les personnes et les organisations impliquées dans cet effort.

Les signataires encouragent d’autres pays intéressés et partenaires à se joindre à l’initiative à mesure que les efforts se poursuivent pour établir des protections internationales plus solides pour la mer des Sargasses et sa vie marine.