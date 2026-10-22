Quatre agents de sécurité salvadoriens portés disparus après une attaque de gangs en Haïti — recherches en cours

La Force de répression des gangs (FSP) a indiqué mercredi que les opérations se poursuivent en Haïti afin de localiser quatre membres salvadoriens disparus après que leur véhicule a été pris pour cible par des gangs armés dans la zone de Santo, à Croix-des-Bouquets, le 18 octobre.

Selon la FSP, des troupes mènent des opérations dans la zone depuis dimanche et ont engagé des membres armés des gangs avec le soutien d’hélicoptères. Des rapports préliminaires indiquent que plusieurs membres des gangs ont été tués et d’autres blessés lors des affrontements.

Quatre agents de la FSP ont également été blessés et reçoivent des soins médicaux, a précisé la force.

La FSP a remercié le gouvernement salvadorien pour sa coordination et son soutien supplémentaire à la suite de l’incident. Elle a exhorté les habitants de Santo et des communautés voisines à rester chez eux et à éviter les zones où des opérations de sécurité sont en cours.

Les quatre agents salvadoriens avaient disparu lorsque le véhicule dans lequel ils voyageaient a été pris pour cible à Croix-des-Bouquets, à environ douze kilomètres de Port-au-Prince.

La FSP a déclaré qu’elle communiquerait d’autres mises à jour au fur et à mesure que les informations seraient vérifiées par des canaux officiels.