L’ONU avertit : la violence croissante en Haïti menace le report des élections

Les Nations Unies ont averti que l’escalade de la violence en Haïti menace les efforts visant à mettre fin à la longue transition politique du pays et à organiser des élections.

Dans un rapport publié récemment, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré que les groupes armés continuent d’élargir leurs activités malgré le renforcement des opérations de sécurité, la violence se répandant de plus en plus dans les zones rurales.

Entre juillet et début octobre, 1 123 personnes ont été tuées et 440 blessées dans des incidents impliquant des groupes armés, tandis que les autorités étaient tenues responsables des décès ou attaques d’un autre total de 808 personnes, dont 148 civils sans lien avec des groupes criminels.

Le représentant des Nations Unies, Carlos Ruiz, a indiqué que les gangs recourent de plus en plus aux enlèvements, à l’intimidation et aux représailles contre les civils pour maintenir leur contrôle territorial et défier l’autorité de l’État. Le rapport a également documenté l’agression sexuelle de 689 femmes et filles en juillet et en août, dont 87 % seraient des victimes de viols commis par des gangs.

L’ONU a souligné que les seules opérations de sécurité ne suffiront pas à garantir une stabilité durable et a appelé à la restauration de la présence de l’État, ainsi qu’à des programmes de désarmement et de réinsertion, en particulier pour les enfants recrutés par les groupes armés.

La violence met également en péril le retour d’Haïti à la règle démocratique. Les élections présidentielles et législatives initialement prévues pour le 13 décembre ont été reportées indéfiniment.

Parallèlement, la crise humanitaire continue de s’aggraver, avec près de 1,5 million de personnes déplacées, dont plus de 740 000 enfants. L’économie haïtienne devrait aussi reculer pour une septième année consécutive, tandis que le plan humanitaire des Nations Unies pour 2026 n’a reçu qu’environ la moitié des fonds nécessaires.