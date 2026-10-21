Trinité-et-Tobago présente un budget de 63,3 milliards de dollars TT et propose des réformes fiscales

Le gouvernement de Trinité-et-Tobago a présenté un budget de 63,3 milliards de dollars TT pour l’exercice financier 2027, proposant une série de réformes fiscales visant à augmenter les recettes, tout en prévoyant des mesures d’allégement fiscal pour les retraités et l’expansion des opportunités d’investissement.

Le ministre des Finances, Davendranath Tancoo, a soumis le budget au Parlement ce lundi, en tablant sur des recettes de 59,73 milliards de dollars TT et des dépenses de 63,37 milliards, ce qui laisse un déficit budgétaire de 3,64 milliards, soit 2,1 % du produit intérieur brut (PIB).

Les hypothèses du budget s’appuient sur un prix du pétrole de 77 dollars américain le baril et sur un prix du gaz naturel de 5 dollars américains par million d’unités thermiques britanniques (MBtu).

Parmi les mesures envisagées, le gouvernement prévoit de limiter l’utilisation des pertes reportables par les entreprises à 75 % des profits imposables au cours d’une année donnée, et ce, à compter du 1er janvier 2027. Cette disposition devrait engendrer 430 millions de dollars TT.

Le gouvernement propose aussi d’accentuer la contribution de chômage pesant sur les compagnies pétrolières, passant de 5 % à 8 %, ainsi que d’augmenter les retenues à la source sur certaines distributions vers des non-résidents.

Autres mesures: l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux services numériques fournis par des prestataires non résidents, à compter du 1er mars 2027, et la modification des règles de retenue à la source pour les paiements adressés à des prestataires de services à l’étranger.

Par ailleurs, le gouvernement prévoit d’augmenter l’allocation personnelle annuelle des retraités à 102 000 dollars TT à partir du 1er janvier 2027, ce qui représenterait environ 11 millions de dollars TT derelief fiscal.

Le budget propose également une surtaxe de cinq centimes par kilowatt-heure sur la consommation résidentielle d’électricité qui dépasse 3 000 kWh par période de facturation. Cette mesure devrait générer 17,8 millions de dollars TT et contribuer au financement des subventions électriques pour les ménages à faible consommation.

Dans le secteur financier, le gouvernement envisage de lancer des obligations d’épargne libellées en dollars TT et en dollars américains, permettant aux particuliers d’investir dans des titres publics dans des montants plus modestes.

Tancoo a déclaré que ce budget plus large vise à attirer l’investissement, à accroître la production, à créer des emplois et à renforcer la résilience économique du pays.

Les débats budgétaires devraient commencer vendredi.