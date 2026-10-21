Le Belize soutient le ministre des Affaires étrangères après les sanctions chinoises liées à Taïwan

Le gouvernement du Belize a défendu le ministre des Affaires étrangères, Francis Fonseca, après que la Chine eut annoncé des mesures contre lui en raison de son soutien au maintien des relations diplomatiques avec Taïwan.

Dans un communiqué, le gouvernement a déclaré rejeter les mesures annoncées par le ministère chinois des Affaires étrangères le 12 octobre, les qualifiant d’ingérences injustifiées et réaffirmant le droit du Belize à déterminer sa politique étrangère sans pression extérieure.

La Chine a accusé Fonseca et un ministre de haut rang du Paraguay de mener des politiques « anti-Chine » en soutenant la poursuite des liens diplomatiques avec Taïwan. Les mesures comprennent l’interdiction d’entrée à Hong Kong et à Macao pour ces deux responsables ainsi que l’interdiction pour les organisations et les individus chinois d’entreprendre des transactions ou d’autres activités avec eux.

Le Belize et le Paraguay comptent parmi douze pays qui entretiennent des relations diplomatiques officielles avec Taïwan, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire.

« La relation diplomatique du Belize avec Taïwan a été établie par une décision souveraine de notre pays », a indiqué le gouvernement, notant que ce partenariat a soutenu la coopération dans les domaines du développement, de la santé, de l’éducation, des infrastructures, de l’environnement et de l’agriculture.

Le gouvernement a déclaré que Fonseca avait agi en sa qualité officielle, conformément à ses instructions et dans l’intérêt national du Belize.

« Ces mesures n’altéreront pas la politique étrangère du Belize et elles ne dissuaderont pas le gouvernement d’assumer ses responsabilités », a précisé le communiqué, ajoutant que le gouvernement demeure solidaire du ministre.

Le Belize a également réaffirmé son engagement en faveur de relations pacifiques, du dialogue et des principes de la Charte des Nations Unies, appelant les pays à s’abstenir de mesures coercitives unilatérales à l’encontre de fonctionnaires étrangers.

Le gouvernement a indiqué qu’il consultera ses partenaires bilatéraux et régionaux ainsi que la communauté internationale dans son ensemble sur l’évolution de la situation.

Parmi les autres pays de Caricom qui entretiennent des relations diplomatiques avec Taïwan figurent Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Saint-Kitts-et-Nevis et Haïti.