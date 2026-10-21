Actualités dominicaines aujourd’hui

Canada – Le ministre dominicain des Affaires étrangères Víctor « Ito » Bisonó et la ministre canadienne des Affaires étrangères Anita Anand ont signé lundi à Ottawa un accord de coopération destiné à renforcer la sécurité de l’aviation civile et à protéger les aéronefs des deux pays contre les ingérences illicites et les crimes graves.

L’accord crée un cadre permettant le déploiement de personnel gouvernemental spécialisé et formé sur certains vols entre la République dominicaine et le Canada. Signé lors de la visite de Bisonó au Canada, première visite d’un ministre des Affaires étrangères dominicain en 20 ans, selon le ministère dominicain des Affaires étrangères.

Les deux responsables ont aussi abordé la crise en Haïti, insistant sur l’importance de la coopération internationale pour soutenir les efforts visant à restaurer la sécurité et la stabilité dans le pays voisin. Bisonó a chaleureusement remercié le Canada pour son soutien dans le traitement de la situation.

Anand a indiqué que les discussions ont également porté sur les chaînes d’approvisionnement, l’investissement dans les minéraux critiques et l’énergie, et sur l’amélioration de la connectivité pour les voyageurs et les entreprises.

Bisonó a souligné le positionnement stratégique de la République dominicaine, sa connectivité aérienne et maritime, ainsi que son potentiel à devenir un hub logistique et industriel des Caraïbes capable de relier les marchés régionaux et mondiaux.