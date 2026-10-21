Un psychiatre de la Dominique appelle les Caraïbes à relever l’âge légal pour l’alcool et le cannabis

La docteure Nadia Wallace, psychiatre clinicienne au sein de l’unité psychiatrique aiguë de la Dominique, exhorte la Dominique et d’autres pays des Caraïbes à envisager d’augmenter l’âge légal pour l’usage de l’alcool et du cannabis, à la suite de l’adoption par Trinité-et-Tobago d’une législation renforçant les restrictions d’âge sur plusieurs substances et sur les jeux d’argent.

Wallace a estimé que cette démarche de Trinité-et-Tobago est louable et devrait inciter d’autres pays de la région à envisager des mesures similaires, notamment compte tenu des effets potentiels sur la santé mentale liés à l’alcool et au cannabis.

« Récemment, nous avons vu dans les informations que Trinité-et-Tobago a décidé d’augmenter l’âge auquel les personnes peuvent fumer et boire. Je pense que c’est quelque chose que la Dominique et même les autres pays de la région devraient envisager de faire », a-t-elle déclaré.

La semaine dernière, le Parlement de Trinité-et-Tobago a approuvé le projet de loi sur les dispositions diverses (alcool, cannabis, drogues dangereuses, jeux et tabac), 2026. Parmi ses dispositions clés, le texte porte l’âge minimum légal pour l’achat et la consommation d’alcool et de tabac de 18 à 21 ans.

Il porte également l’âge minimum pour la vente, l’achat, la possession et la consommation de cannabis à 25 ans et interdit aux personnes de moins de 25 ans de participer à des jeux d’argent.

La législation restreint encore l’accès des moins de 25 ans à l’affiliation à des clubs enregistrés, à l’exception de ceux principalement consacrés à des activités sportives, et les interdit de parier dans les locaux des clubs.

Certaines infractions entraînent des amendes pouvant atteindre 50 000 TT$, soit environ 8 000 dollars américains.

Wallace a déclaré que les discussions sur l’augmentation de l’âge légal pour la consommation de substances devraient s’étendre au-delà du cannabis et inclure l’alcool, qui peut aussi avoir de graves conséquences sur la santé mentale.

« Ce n’est pas seulement le cannabis. L’alcool possède aussi une composante psychoactive et peut également conduire à, voire contribuer à, des épisodes de psychose », a-t-elle déclaré.

Elle a exhorté la Dominique à envisager la possibilité d’augmenter l’âge légal pour l’usage du cannabis, suggérant que le pays envisage de le fixer entre 23 et 25 ans.

Wallace a dit comprendre que l’âge légal pour boire en Dominique était de 18 ans, mais elle n’était pas sûre que le pays dispose d’un âge légal précis régissant l’usage du cannabis.

« Je ne suis pas certaine que nous ayons une règle spécifique pour la Dominique, mais si nous pouvions aller dans cette direction et l’élever à au moins 23 à 25 ans, cela donnerait au cerveau suffisamment de temps pour se développer », a-t-elle déclaré.

Selon Wallace, retarder l’usage du cannabis jusqu’à ce que le cerveau soit davantage développé pourrait aider à réduire sa vulnérabilité face aux effets du tétrahydrocannabinol (THC), le principal composé psychoactif du cannabis.

« Et lorsque… les personnes consomment de la marijuana, puisque le cerveau sera plus développé, elles seront moins vulnérables aux effets du THC », a-t-elle déclaré. « Je pense que nous devons vraiment envisager cette voie. »