États-Unis avertissent les chefs de gangs haïtiens que leurs jours d’impunité sont comptés

Les États-Unis ont averti lundi les chefs de gangs haïtiens que la communauté internationale ne tolérera pas leurs actions violentes et que leur capacité à opérer en impunité touche à sa fin.

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à Haïti, l’ambassadeur américain auprès de l’ONU, Mike Waltz, a condamné l’attaque qui a laissé quatre soldats salvadoréniens servant au sein de la Force de suppression des gangs (GSF), soutenue par l’ONU, portés disparus.

« Aux chefs de gangs qui terrorisent Haïti, vos jours d’opérer en impunité sont comptés », a déclaré Waltz, ajoutant que la force internationale poursuivrait ses opérations malgré des tactiques telles que l’incendie de véhicules, l’installation de barricades et l’intimidation des policiers et des civils.

Les quatre techniciens d’aviation salvadoriens ont disparu après que leur véhicule blindé a été attaqué par des tirs et des explosifs dimanche à Croix-des-Bouquets, au nord de Port-au-Prince. Les soldats ont réussi à sortir du véhicule en flammes mais ont ensuite perdu le contact avec leurs collègues. De nombreuses tentatives pour les retrouver par voie terrestre et aérienne ont été entravées par de violents combats.

Waltz a exprimé son soutien au personnel porté disparu, déclarant que les États-Unis et la GSF poursuivraient leurs efforts pour les ramener chez eux.

Cette attaque marque la première offensive majeure contre la GSF depuis le début de ses opérations et met en lumière les défis auxquels est confrontée la force internationale alors qu’elle s’efforce de lutter contre les gangs armés d’Haïti.