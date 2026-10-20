Trinité-et-Tobago prévoit le redémarrage progressif de la raffinerie Petrotrin

Le gouvernement de Trinité-et-Tobago envisage de relancer la raffinerie pétrolière Petrotrin située à Pointe-à-Pierre, fermée en novembre 2018 en raison d’une dette croissante et de pertes opérationnelles.

Le ministre des Finances, Davendranath Tancoo, a annoncé ces plans lundi, lors de la présentation du budget national de 63,3 milliards de dollars du TT devant le Parlement, indiquant que le gouvernement évaluait des propositions d’investisseurs locaux et internationaux afin de faciliter une reprise progressive de la raffinerie.

« Nous redémarrerons la raffinerie. Nous faisons progresser la reprise par phases de la Raffinerie Guaracara à Pointe-à-Pierre », a déclaré Tancoo.

Il a précisé que le gouvernement avait reçu un rapport global du Comité de Reprise de la Raffinerie et qu’il évaluait des propositions provenant d’une liste restreinte d’investisseurs potentiels.

« Pour être clair, nous aborderons la reprise de cet actif national avec une discipline budgétaire. Notre objectif est de garantir un cadre crédible, économiquement viable et entièrement financé, qui protège l’intérêt national tout en créant les conditions d’une reprise de l’activité économique », a-t-il déclaré.

La raffinerie, qui avait fonctionné pendant plus d’un siècle, avait été fermée par l’administration de l’ancien premier ministre Keith Rowley le 30 novembre 2018. Le gouvernement précédent soutenait que Petrotrin avait accumulé une dette estimée à TT$12 milliards et enregistré des pertes d’environ TT$8 milliards sur cinq ans.

Tancoo a indiqué que la fermeture avait touché des milliers de personnes dans des communautés s’étendant de Couva à Cedros, y compris des entrepreneurs et des petites entreprises dépendants de la raffinerie pour leur subsistance.

« Il s’agit de rétablir la véritable bouée de sauvetage pour les communautés, les entrepreneurs en aval, les micro-entreprises, les vendeurs de doubles, les boutiques de roti, etc. Des milliers d’habitants des régions de Couva à Cedros ont été soudainement traumatisés par la perte de revenus depuis 2018 », a-t-il ajouté.

Il a ajouté que la fermeture avait aussi modifié la position du pays sur le marché des produits pétroliers raffinés.

« Lorsque la raffinerie a été fermée, le pays est passé d’un exportateur net de produits raffinés à un pays qui doit importer chaque litre de diesel, d’essence, de mazout et d’huile moteur utilisé dans ce pays », a déclaré Tancoo.

Le ministre des Finances a identifié l’énergie comme la base de l’économie de Trinité-et-Tobago, soulignant que plus de 70 pour cent des recettes en devises étrangères du pays proviennent des exportations de produits énergétiques.

Il a dit que le gouvernement travaillait également à remédier à la baisse de la production de gaz naturel, ce qui a affecté la production du gaz naturel liquéfié (GNL) et des produits pétrochimiques.

Tancoo a reproché à l’administration précédente de s’appuyer largement sur le champ gazier Dragon situé dans les eaux vénézuéliennes tout en n’inversant pas la tendance à la baisse de la production de gaz.

Il a indiqué que l’approvisionnement en gaz naturel s’élevait à 2,4 milliards de pieds cubes par jour, ce qui représente une chute de 45 % de la production et a contribué à la fermeture permanente de l’Atlantic LNG Train 1 et de plusieurs usines pétrochimiques.

« Aujourd’hui, l’aire industrielle de Point Lisas est presque une ville fantôme et même les usines encore opérationnelles produisent bien en dessous de leur capacité. Elles ont bouleversé notre sécurité énergétique, mais nous la rétablissons », a-t-il déclaré.

Tancoo a dit que la restauration des livraisons de gaz naturel constituait la première priorité du gouvernement. Pour accélérer les investissements, l’administration a mis en place un « Energy Accelerator Hub » au sein du Ministère de l’Énergie et des Industries Énergétiques afin de rationaliser les processus d’approbation réglementaire et administrative pour les grands projets.

Le hub réunit 33 autorisations distinctes réparties sur huit ministères et agences, une mesure que le gouvernement espère réduire les retards et accélérer la production.

Tancoo a mis en avant plusieurs projets qui devraient augmenter les livraisons de gaz naturel dans les années à venir, notamment des développements par bpTT et EOG Resources. Il a indiqué que le développement Mento d’EOG avait atteint le gaz initial et atteint une production record de 281,58 millions de pieds cubes standard par jour en juin 2026.

D’autres projets susceptibles d’apporter de nouvelles ressources incluent le développement Ginger de bpTT, le Mahogany A Extended Field, le Juniper Phase II, le Coconut, l’Aphrodite et le Manatee Plus, plusieurs d’entre eux visant le premier gaz en 2027.

Le gouvernement poursuit également des opportunités d’exploration et de développement supplémentaires, y compris des ressources gazières transfrontalières et en eaux profondes. Tancoo a déclaré que bpTT avait obtenu une licence d’exploration et de production pour Loran Phase II, ce qui pourrait aider le pays à monétiser plus de quatre billions de pieds cubes de gaz naturel issus de gisements régionaux et transfrontaliers.

Il a aussi cité l’éventuelle acquisition par bpTT de 70 pour cent de Woodside dans le champ gazier Calypso, qui devrait se conclure d’ici fin 2026.

Au-delà du gaz naturel, Tancoo a déclaré que le gouvernement recherchait des investissements dans l’exploration et la production pétrolières, y compris un potentiel investissement de 21 milliards de dollars américains impliquant ExxonMobil.

Il a indiqué qu’ExxonMobil avait réalisé un programme d’acquisition sismique en trois dimensions dans un bloc ultraprofond en eaux profondes, avec des analyses en cours pour identifier des cibles potentielles de forage. D’autres entreprises internationales, notamment Chevron et Occidental Petroleum, ont également exprimé leur intérêt pour le secteur énergétique de Trinité-et-Tobago, a-t-il ajouté.

Les dépenses d’investissement en amont pour le secteur devraient dépasser 2 milliards de dollars américains en 2026, avec des investissements prévus à 2,3 milliards en 2027 et 2,6 milliards en 2028, avant d’atteindre 1,4 milliard en 2029, selon Tancoo.

Le gouvernement encourage également les opérateurs locaux et étrangers de plus petite taille à développer des réserves pétrolières marginales, tandis que la société d’État Heritage Petroleum Company Limited poursuit les programmes de forage et de révision dans les champs productifs, notamment East Soldado et South West Soldado.

Tancoo a affirmé que ces investissements visaient à renforcer le secteur énergétique du pays, améliorer la production et relancer l’activité économique dans les communautés touchées par la conjoncture.

Le débat sur le budget national est prévu pour débuter vendredi.