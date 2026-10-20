Le ministre jamaïcain du Tourisme, Ed Bartlett, reçoit le prix MIPAD d’excellence à vie

Le ministre jamaïcain du Tourisme, Edmund Bartlett, doit recevoir, à New York ce vendredi, un prix d’excellence à vie dans les domaines du voyage, du tourisme et de l’hôtellerie, en reconnaissance de son travail en matière de développement du tourisme et de résilience du secteur.

Cette distinction s’inscrit dans le cadre du classement Global Top 100 Travel, Tourism & Hospitality 2026 de Most Influential People of African Descent (MIPAD), qui met à l’honneur les dirigeants d’origine africaine influençant le tourisme, l’aviation, l’hôtellerie, l’investissement et la narration culturelle.

Bartlett a été intégré à la liste Global Top 100 2026 de MIPAD en juillet, aux côtés de ministres du tourisme, de dirigeants de l’aviation, de leaders de l’hôtellerie et de figures du secteur du voyage provenant d’Afrique et de la diaspora. L’initiative est conduite en partenariat avec The Pyne Hospitality Company.

Le Jamaica Tourist Board a précisé que l’inclusion de Bartlett reconnaissait son action en faveur d’un tourisme durable, le renforcement des liens avec la diaspora et le renforcement de la résilience de l’industrie.

« Cette reconnaissance n’est pas destinée uniquement à moi, mais à la Jamaïque et aux personnes dont la chaleur, la culture et la résilience font de notre île le cœur du tourisme mondial », a déclaré Bartlett après l’annonce. « Le tourisme doit continuer d’être un véhicule d’autonomisation, pour raconter nos histoires et pour connecter la diaspora africaine à des opportunités. »

Bartlett a été à la tête du ministère du Tourisme jamaïcain durant deux périodes majeures, d’abord de 2007 à 2011 puis à partir de 2016. Selon le ministère du Tourisme, il a été nommé à ce poste pour la quatrième fois en septembre 2025.

Un axe central de son travail a été la résilience du tourisme, notamment les efforts visant à aider les destinations à se préparer et à se remettre des perturbations, telles que les catastrophes naturelles et les chocs économiques. Il a cofondé en 2018 le Centre mondial de résilience du tourisme et de gestion de crise. Basé à l’Université des Antilles, campus Mona, ce centre œuvre sur la préparation des destinations, la gestion de crise et la reprise.

Bartlett a aussi reçu d’autres distinctions internationales dans le domaine du tourisme. En mars 2026, il a été nommé Ministre du Tourisme de l’Année – Monde par l’Association des rédacteurs de voyages du Pacifique (Pacific Area Travel Writers Association). Il avait auparavant reçu le Lifetime Achievement Award de l’association pour la Promotion d’un Voyage Durable et du Tourisme en 2023.

Sa dernière distinction s’inscrit dans le cadre d’une visite aux États-Unis axée sur le renforcement des perspectives touristiques jamaïcaines avant la saison hivernale 2026-27. À New York, Bartlett doit rencontrer des partenaires de marketing touristique afin d’examiner les conditions du marché, les réservations à venir et les stratégies pour attirer les visiteurs.

Il est également prévu qu’il participe au Hummingbird Gala des Amis Américains de la Jamaïque, vendredi, au Plaza Hotel, où il devrait remettre le International Humanitarian Award à l’actrice d’origine jamaïcaine Sheryl Lee Ralph.

Le programme Global Top 100 de MIPAD reconnaît les dirigeants dont le travail relie le tourisme et l’hôtellerie au développement économique, à l’échange culturel et aux opportunités à travers l’Afrique et sa diaspora mondiale.