Candidats grenadiens nommés avant les élections générales du 5 novembre

Des candidats ont été présentés sur l’ensemble du territoire grenadien jeudi, en prévision de l’élection générale du 5 novembre, alors que le Premier ministre Dickon Mitchell et son parti au pouvoir, le National Democratic Congress (NDC), cherchaient à obtenir un second mandat consécutif.

Mitchell a été officiellement désigné candidat du NDC pour St. David, accompagné de partisans qui traversaient la circonscription en brandissant des drapeaux jaunes et en portant des T-shirts et des casquettes du parti, la musique et les costumes apportant une atmosphère festive à l’événement.

S’adressant après sa nomination, qu’il a estimée avoir duré moins de cinq minutes, Mitchell a déclaré être ravi d’être officiellement confirmé comme candidat du parti.

Il a indiqué que son manifeste, des exemplaires duquel avaient été distribués lors de la marche, représentait son engagement envers les électeurs pour les cinq prochaines années. Mitchell s’est engagé à revenir régulièrement dans la communauté afin d’évaluer les progrès réalisés sur ses promesses, affirmant que les engagements achevés seraient retirés de la liste et que de nouveaux items seraient ajoutés pour aider à mesurer les avancées et à assurer sa reddition de comptes.

Parmi ses priorités pour St. David, Mitchell a identifié l’amélioration des soins de santé, des installations sportives, des infrastructures et des transports.

Le Premier ministre a également exhorté les Grenadiens à participer à l’élection du 5 novembre, exprimant sa confiance que le NDC conserverait St. David.

Le NDC avait remporté neuf des 15 sièges à la Chambre des représentants lors des élections générales de juin 2022, tandis que l’opposition principale, le Nouveau Parti national (NNP), dirigé par Emmalin Pierre, en avait obtenu six. Pierre a succédé à l’ancien premier ministre et fondateur du parti, Keith Mitchell, à la tête du NNP en 2024 et sera la première femme à conduire le NNP lors d’une élection générale.

L’ancien ministre des Affaires étrangères Peter David, qui avait lancé le Democratic People’s Movement (DPM) en novembre 2025, devrait également être candidat à l’élection.

Le vote spécial est prévu le 2 novembre, en amont de l’élection générale.