Gouvernement jamaïcain approuve des amendements à la Loi sur le jury pour prévenir la manipulation des jurés

La Chambre des représentants jamaïcaine a, mardi 13 octobre, approuvé des amendements à la Loi Jury (Amendment) (No. 2) visant à renforcer les mesures contre la manipulation des jurés et à protéger le bon fonctionnement de l’administration de la justice.

En clôturant le débat, le ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles, Delroy Chuck, a déclaré que le texte avait fait l’objet d’une vaste concertation et qu’il était nécessaire pour répondre aux situations dans lesquelles la manipulation des jurés menace l’équité ou la poursuite des procès pénaux.

Chuck a exhorté les membres de la Chambre à soutenir le projet de loi, les avertissant que des retards dans son adoption pourraient laisser le système judiciaire incapable de réagir efficacement lorsque des tentatives de manipulation des jurés surviennent au cours de procédures en cours.

Il a aussi annoncé son intention de mettre en place un comité mixte spécial chargé d’un réexamen approfondi de la Jury Act.

Chuck a déclaré que, lors de la prochaine séance de la Chambre, il demanderait aux responsables des affaires du gouvernement et de l’opposition de nommer des membres pour siéger au comité, lequel examinerait le texte et identifierait les domaines susceptibles d’être améliorés.

Le ministre a indiqué que les amendements proposés reflétaient des concertations impliquant l’équipe technique, le Département de la Réforme du Droit, les Chambres du Procureur Général et le Conseil juridique général. Le processus a également pris en compte des affaires et des approches législatives dans d’autres juridictions du Commonwealth.

Il a ajouté que le projet de loi avait été retiré en mars pour répondre aux préoccupations soulevées par l’opposition et avait ensuite été déposé le 30 juin, avec de nouvelles révisions apportées à la suite de discussions avec le leader de l’opposition.

Les amendements clarifieraient les circonstances dans lesquelles un procès pénal pourrait se poursuivre sans jury si des tentatives de manipulation étaient identifiées.

Chuck a déclaré qu’un juge serait tenu de motiver sa décision quant à la poursuite du procès sans jury, au déclenchement du rejet du jury ou à l’ordonnance d’un nouveau procès. Cette décision doit être équitable pour l’accusé et conforme à l’intérêt de la justice.

Il a aussi dit que l’exigence selon laquelle le juge doit être convaincu au-delà de tout doute raisonnable serait expressément inscrite dans la disposition pertinente.

Répondant aux inquiétudes concernant l’impartialité judiciaire, Chuck a cité des délibérations au Royaume-Uni et des décisions d’autres juridictions du Commonwealth pour soutenir l’argument selon lequel un juge ayant examiné des allégations de manipulation du jury ne serait pas automatiquement disqualifié de la poursuite du procès.

Il a en outre expliqué que tant l’accusation que la défense pourraient solliciter un procès sans jury. Une demande de disjonction pourrait également être déposée lorsque des coaccusés se trouvent dans des circonstances différentes en relation avec la manipulation présumée.

Chuck a reconnu que la législation pouvait être améliorée, déclarant que le comité mixte spécial proposé offrirait l’occasion d’un examen plus large de la Jury Act plus tard cette année et au cours de l’année prochaine.

Il a toutefois soutenu que l’adoption immédiate des amendements était nécessaire pour donner aux tribunaux une plus grande flexibilité afin de répondre à la manipulation des jurés sans que les procédures pénales ne subissent de retards excessifs.