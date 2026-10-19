Antigua-et-Barbuda : le Premier ministre défend les liens avec la Chine et qualifie Pékin de premier partenaire de développement

Le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a affirmé que son gouvernement continuerait de défendre les liens avec la Chine, malgré les éventuelles conséquences, qualifiant Pékin de partenaire de développement le plus important du pays.

Lors de la cérémonie de remise des clés du programme immobilier Pelican Court, financé par la Chine, Browne a exhorté les Antiguais et les Barbudéens à défendre la relation bilatérale sur la scène internationale et à resserrer les liens, malgré les pressions géopolitiques.

« Il n’existe aucun autre pays qui a contribué davantage à notre développement que la République populaire de Chine au cours des trois dernières décennies », a déclaré Browne.

Il a déclaré que l’aide de la Chine au cours des trente dernières années avait aidé Antigua-et-Barbuda, une nation insulaire composée de deux îles, à développer son économie et ses infrastructures sociales et à améliorer les conditions de vie, ajoutant que le pays devait une gratitude durable à Pékin pour ce soutien.

Browne a affirmé que le partenariat devait se poursuivre même lorsque défendre cette relation entraînait des conséquences.

« Alors continuons à avancer avec la Chine comme notre plus important partenaire de développement », a-t-il déclaré.

Ses propos ont été prononcés alors que des responsables marquaient la remise des clés de Pelican Court, un programme de logements évalué à EC$50 millions et financé par une subvention chinoise. Le projet comprend 150 logements de deux chambres et s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation de Booby Alley dans la communauté de Point.

Browne a décrit ce développement comme le projet ayant le plus grand impact social attribué à la Chine en Antigua-et-Barbuda à ce jour, soulignant son potentiel à améliorer les conditions de vie des résidents les plus vulnérables.

Il a remercié le gouvernement chinois au nom des futurs résidents et du pays tout entier, affirmant que le projet témoignait de l’engagement de son administration à améliorer les conditions de vie, y compris pour les membres les plus pauvres de la société.

Browne a ajouté que ce réaménagement impliquait bien plus que de nouveaux bâtiments et une construction résiliente face au climat, en insistant sur le fait que son objectif ultime était d’améliorer la qualité de vie des personnes qui y vivraient.

Il s’est engagé à poursuivre l’approfondissement des relations avec la Chine, présentant Pelican Court comme un exemple de la contribution du partenariat au développement d’Antigua-et-Barbuda.