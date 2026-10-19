Six Jamaïcains recevront l’Ordre de Jamaïque lors de la cérémonie nationale des honneurs

Six Jamaïcains recevront l’Ordre de la Jamaïque (OJ), cinquième plus haute distinction du pays, lors de la Cérémonie d’Investiture et de Remise des Honneurs et Distinctions nationaux, à l’occasion du Jour des Héros Nationaux, le lundi 19 octobre 2026.

Les récipiendaires sont l’ancien gouverneur de la Banque de Jamaïque Richard Byles; le ministre de l’Énergie, des Transports et des Télécommunications Daryl Vaz; le PDG du groupe Sagicor Jamaica Christopher Zacca; la philanthrope Donette Chin-Loy Chang; et les anciens ministres Maxine Henry-Wilson et Derrick Smith.

Ils figureront parmi les 140 Jamaïcains reconnus pour leurs contributions à la construction de la nation lors de la cérémonie, qui est prévue pour débuter à 9 h sur la pelouse de King’s House.

Vingt-cinq personnes recevront l’Ordre de Distinction au grade de Commandeur (CD), tandis que 41 recevront l’Ordre de Distinction au grade d’Officier (OD).

Trente-trois autres personnes se verront décerner le Badge d’Honneur pour Service Méritoire, tandis que 30 recevront le Badge d’Honneur pour Long et fidèle service.

Trois civils recevront le Badge d’Honneur pour bravoure : Danielle Anna-Marie Barnswell, son mari, le conseiller Scean Barnswell, et Susan Annmarie Higgins.

Des membres des services en uniforme seront également reconnus par la Médaille d’Honneur pour Service Méritoire. Les récipiendaires comprennent 25 membres de la Jamaica Constabulary Force, 13 du Département des Services Correctionnels, 15 de la Jamaica Fire Brigade et 12 de la Jamaica Defence Force.

Le gouverneur général, Sir Patrick Allen, présidera la cérémonie, qui sera diffusée en direct sur le site du Jamaica Information Service à l’adresse www.jis.gov.jm. Les invités présents devraient être assis à partir de 8 h 30.

La National Honours and Awards Act, promulguée le 18 juillet 1969, prévoit l’attribution d’honneurs nationaux en reconnaissance des contributions exceptionnelles à la Jamaïque.

Le système national d’honneurs comprend l’Ordre du Héros National, l’Ordre de la Nation, l’Ordre d’Excellence, l’Ordre du Mérite, l’Ordre de la Jamaïque et l’Ordre de Distinction. Des médailles et insignes d’honneur sont également attribués pour la bravoure et le service méritoire.