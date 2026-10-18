L’activiste guyanais pour l’indépendance Eusi Kwayana décède à 101 ans

Le vétéran homme politique guyanais, éducateur et cofondateur de l’Alliance des Travailleurs (WPA), Eusi Kwayana, est décédé à l’âge de 101 ans, a annoncé le parti dans un communiqué conjoint avec sa famille dimanche.

Connu sous le nom de « le Sage de Buxton », Kwayana fut une figure éminente du mouvement pour l’indépendance du Guyana, et son activisme politique et culturel s’étendit sur plus de huit décennies.

L’Alliance des Travailleurs le décrivait comme un aîné, un éducateur et un mentor qui défendait les personnes vulnérables et est resté attaché au développement du Guyana tout au long de sa vie.

« Nous rendons grâce pour sa vie, sa sagesse, ses conseils et surtout son exemple », a déclaré le parti.

Le communiqué n’a pas divulgué la date, le lieu ni la cause de son décès.

Né Sydney King, Kwayana fut impliqué dans le premier Parti progressiste du peuple (PPP) avant de rejoindre le People’s National Congress (PNC). Plus tard, il cofonda l’Alliance des Travailleurs en 1974.

Il a été parlementaire et membre du cabinet dans le gouvernement du PPP formé en 1953, et a occupé les postes de secrétaire général adjoint du PPP et de secrétaire général du PNC. Il a également été rédacteur en chef du journal du PNC, New Nation.

Au sein de l’WPA, Kwayana fut membre exécutif et parlementaire, et joua un rôle éditorial majeur dans les publications du parti, Open Word et Dayclean. Le parti se souvint de lui comme d’un organisateur et d’un mobilisateur dont l’intégrité et la pensée indépendante ont façonné son action politique.

Au-delà de la politique partisane, Kwayana a occupé plusieurs postes de direction dans le secteur public entre 1964 et 1971. Il a notamment dirigé le National Land Settlement Committee et présidé la Guyana Marketing Corporation. Il a également présidé des comités axés sur l’assurance coopérative et sur la transformation de la Guyana Cooperative Credit Society en banque coopérative.

Kwayana fut aussi un défenseur majeur de la conscience culturelle des Afro-Guyanéens. Il cofonda l’African Society for Racial Equality en 1961 et l’African Society for Cultural Relations with Independent Africa (ASCRIA) en 1964. Ces deux organisations promouvaient la conscience culturelle, la fierté et la dignité des Afro-Guyanéens.

Il a été l’aîné coordonnateur d’ASCRIA et a adopté le nom Eusi Kwayana, que la WPA a déclaré signifier « Black Man of Guyana » en swahili.

Le parti a appelé les Guyanais à célébrer sa vie et ses contributions au pays.

« Adieu étoile africaine, trésor guyanais et sage des Caraïbes », a-t-il déclaré.