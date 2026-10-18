Tufton affirme que de nouveaux hôpitaux seront construits pour résister aux catastrophes.

Le ministre de la Santé, Christopher Tufton, affirme que le gouvernement œuvre afin que les futures installations publiques de santé soient conçues pour résister aux catastrophes naturelles, alors que la Jamaïque poursuit sa reconstruction après les effets de l’ouragan Melissa.

Lors du Grand Gala des Prix de la Southern Regional Health Authority, qui s’est tenu au Lover’s Leap, dans la paroisse de Saint-Elizabeth, le 8 octobre, Tufton a déclaré que les hôpitaux doivent rester sûrs et opérationnels en temps de crises nationales.

« Les hôpitaux sont censés résister aux catastrophes », a-t-il affirmé.

« Quand survient une crise, nos citoyens comptent sur ces établissements pour leur sécurité, leur soulagement et leur guérison. Ils ne peuvent pas être vulnérables face aux éléments ou compromis au moment où ils sont le plus nécessaire », a-t-il ajouté.

Tufton a précisé que le Cabinet avait approuvé un plan de modernisation et de renouvellement des soins de santé visant à rénover, mettre à niveau et remplacer les infrastructures critiques de santé à travers l’île.

Dans le cadre de ce plan, le Ministère de la Santé et du Bien-être s’est associé à l’Autorité nationale de reconstruction et de résilience (NaRRA) pour superviser la conception et le développement de quatre nouveaux hôpitaux résilients face au climat.

Selon cet accord, le ministère mènera la planification clinique et technique, tandis que NaRRA assurera la gestion de la livraison des travaux et des opérations sur site.

Deux des hôpitaux sont prévus pour l’Western Regional Health Authority, avec un pour chacun des South East Regional Health Authority et de la Southern Regional Health Authority.

Le plan comprend également le réaménagement progressif du Kingston Public Hospital, qui comportera de nouvelles tours médicales et chirurgicales.

Pour faire le point sur les efforts de relèvement après l’ouragan, Tufton a indiqué que les services chirurgicaux nouvellement reconstruits à l’hôpital Black River à Saint Elizabeth devraient être pleinement opérationnels d’ici la fin du mois d’octobre. Le bâtiment administratif principal de l’hôpital est prévu d’être achevé en novembre 2026.

Le nouveau service des accidents et des urgences (Accident and Emergency Department) de l’hôpital Cornwall Regional Hospital à Montego Bay, dans la paroisse de Saint James, devrait également ouvrir d’ici la fin octobre.

La soirée de remise des prix a reconnu des centaines de professionnels de la santé originaires de Clarendon, Manchester et Saint Elizabeth qui sont restés au premier rang pendant l’ouragan Melissa en octobre 2025.

Tufton a salué la résilience et le dévouement des travailleurs durant la tempête, décrivant leur service comme une source de fierté nationale.