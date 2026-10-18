Capacité hôtelière au Guyana atteindra près de 6 000 chambres d’ici la fin de l’année

La capacité d’accueil du Guyana devrait atteindre près de 6 000 chambres d’ici la fin de 2026, avec l’ouverture d’une quinzaine d’hôtels supplémentaires dans les années à venir, alors que l’investissement dans le secteur touristique du pays continue de croître.

Le directeur de la Guyana Tourism Authority, Kamrul Baksh, a annoncé lors de la conférence State of the Industry Conference (SOTIC) 2026 que la capacité d’hébergement avait connu une croissance significative depuis 2020, soutenue par l’arrivée de nouveaux établissements et de marques hôtelières internationales.

Il a cité Hyatt, AC Hotels by Marriott et Four Points by Sheraton parmi les enseignes qui contribuent à cette expansion.

Baksh a expliqué que les chambres supplémentaires viendraient soutenir le marché croissant des réunions, incentives, conférences et expositions (MICE) du Guyana, ainsi que les voyages de loisirs et ceux de la diaspora.

Cette année, le pays a accueilli plus de vingt conférences et expositions, attirant des visiteurs et générant des activités économiques pour les restaurants, bars et autres services liés au tourisme, a-t-il déclaré.

Cette expansion devrait également faciliter l’accueil des visiteurs lors d’événements majeurs et leur permettre d’explorer les attractions naturelles et culturelles du Guyana.

Cependant, Baksh a insisté sur le fait que l’investissement hôtelier doit s’accompagner d’améliorations de la qualité du service et du développement de la main-d’œuvre.

« Au cœur de cela, le Guyana est à un moment où nous devons renforcer notre capacité humaine », a-t-il déclaré.

L’Institut d’hôtellerie et de tourisme devrait être achevé d’ici la fin de 2026, contribuant à développer la main-d’œuvre qualifiée nécessaire pour soutenir une industrie en expansion.

Baksh a également mis en évidence l’introduction d’environ 80 circuits et expériences au cours des six dernières années, élaborés en partenariat avec le secteur privé pour élargir la gamme d’activités proposées aux visiteurs.