CARICOM exprime sa solidarité avec le Panama après le tremblement de terre

La Communauté caribéenne (CARICOM) a exprimé sa solidarité avec le Panama à la suite de deux séismes violents qui ont endommagé des logements, des infrastructures essentielles et des bâtiments historiques, perturbé les voyages et laissé les habitants sans abri.

Dans une déclaration publiée dimanche 11 octobre, CARICOM a indiqué qu’elle se tenait aux côtés du gouvernement panaméen et de son peuple alors que le pays affrontait les effets de cette catastrophe.

Les tremblements ont frappé vendredi 9 octobre, avec des magnitudes de 7,7 et 6,6 selon les informations disponibles. Les secousses ont provoqué des évacuations et ont été suivies de hundreds de répliques.

Le gouvernement panaméen a déclaré l’état d’urgence samedi afin d’appuyer les efforts de reprise. Au moins 27 personnes ont été blessées, et près de 900 logements ont subi des dommages, selon Reuters. Des dégâts ont également été signalés dans des écoles, des établissements de santé, des hôtels, des routes et des ponts, en particulier dans les provinces centrales.

Des bâtiments historiques ont également été touchés, dont l’église Saint-Atanasio dans la province de Los Santos, qui s’est effondrée. Les opérations à l’aéroport international de Tocumen ont été temporairement suspendues après la secousse initiale, mais ont repris plus tard dans la journée. Le canal de Panama a continué de fonctionner normalement.

« Le Panama et les États membres du CARICOM partagent une histoire profondément entrelacée qui s’étend sur de nombreuses générations de citoyens ayant contribué au développement des Caraïbes », a indiqué le bloc régional.

Le CARICOM a reconnu les destructions et les déplacements causés par les catastrophes naturelles, souhaitant à ceux qui ont été blessés un rétablissement rapide et complet et exprimant l’espoir d’un retour rapide à la normale.