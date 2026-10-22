Un ressortissant belizien parmi 28 inculpés dans des affaires de fraude électorale en Californie

Un Belizéen âgé de 72 ans figure parmi les 28 ressortissants étrangers accusés d’infractions liées à des élections fédérales en Californie, notamment pour des inscriptions illégales et des votes lors des scrutins américains.

Le ministère américain de la Justice a annoncé lundi que Omar Alexander Muñoz, résidant à Commerce en Californie, figurait parmi les personnes mises en cause dans une enquête s’étendant sur quatre districts judiciaires fédéraux de l’État.

Selon des documents judiciaires cités par le département, Muñoz aurait procédé à son inscription sur les listes électorales en septembre 2019 en se faisant passer pour un citoyen américain. Il est accusé d’avoir voté lors des élections américaines de 2020, puis à deux reprises en 2022 et enfin en 2024.

Les procureurs affirment également que Muñoz a fait de fausses déclarations sous serment dans une demande de naturalisation, en soutenant qu’il n’avait jamais auparavant prétendu être citoyen américain.

Muñoz fait l’objet de chefs d’accusation criminels, dont celui de fausses déclarations dans une demande de naturalisation. Le ministère de la Justice indique que ces charges peuvent entraîner une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement fédéral.

Les autorités fédérales ont arrêté 11 des 28 prévenus lundi dans le cadre de « Operation Protect the Vote », une opération coordonnée impliquant les quatre bureaux du procureur fédéral en Californie pour enquêter sur des fraudes électorales présumées.

Tous les 28 prévenus sont des résidents permanents légaux, communément appelés détenteurs de la « carte verte ». Bien qu’ils soient autorisés à résider légalement sur le territoire américain, les résidents permanents qui ne sont pas citoyens américains ne peuvent généralement pas voter lors des élections fédérales.

Les affaires portent sur des accusations d’inscription frauduleuse sur les listes électorales, de vote illégal par des non-citoyens et de fausses déclarations effectuées lors du processus de naturalisation. Les charges varient selon le prévenu et la juridiction.

Le procureur général adjoint par intérim, Trent McCotter, a déclaré que les prévenus figuraient parmi plus de 20 000 personnes identifiées par le gouvernement fédéral comme susceptibles d’être des inscrits non citoyens et dont les noms avaient été communiqués aux autorités électorales californiennes.

Le ministère de la Justice a indiqué que le gouvernement fédéral avait demandé à la Californie, le 13 octobre, de mettre de côté les bulletins de vote par courrier de ces personnes jusqu’à ce que leur statut de citoyenneté puisse être vérifié. La Californie a refusé d’aider, ce qui a poussé le gouvernement fédéral à déposer une action en justice visant une ordonnance du tribunal pour empêcher que les bulletins déposés illégalement ne soient comptabilisés.

Les accusations contre les prévenus n’ont pas été prouvées devant un tribunal. Les personnes mises en cause sont présumées innocentes jusqu’à preuve du contraire.

Les prévenus arrêtés lundi devaient comparaître pour leur première fois devant la cour fédérale plus tard dans la journée. Aucune plaidoirie n’était prévue lors de ces comparutions, selon le ministère de la Justice.