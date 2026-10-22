Kamla Persad-Bissessar, Première ministre de Trinité-et-Tobago, rejette les allégations de récession

La Première ministre de Trinité-et-Tobago, Kamla Persad-Bissessar, a rejeté les accusations de récession formulées par l’opposition, citant des prévisions de croissance économique et défendant les projets de son gouvernement visant le désinvestissement des entreprises publiques déficitaires.

Lors du débat budgétaire de 2027 à la Chambre des Représentants, Persad-Bissessar a rejeté l’évaluation de l’économie par la dirigeante de l’opposition, Pennelope Beckles, et a soutenu que le pays enregistrait des progrès économiques.

« Trinité-et-Tobago n’est pas immobile. Trinité-et-Tobago est en progression », a-t-elle déclaré.

La première ministre s’en est également pris au Mouvement national populaire (PNM), l’opposition, au sujet de l’apparente interruption des travaux au siège du Balisier House, suggérant que le parti traverse ses propres difficultés financières.

« Le financement du Balisier House est en récession. Gâteaux, fudge, toolum ne semblent plus se vendre, ainsi les travaux ont été stoppés. Je suppose donc que le PNM est confronté à une récession », a déclaré Persad-Bissessar.

Elle a aussi rejeté l’interprétation de Beckles selon laquelle le gouvernement serait une dictature, s’interrogeant sur la façon dont la chef de l’opposition pouvait proférer une telle allégation alors qu’elle s’exprimait devant un Parlement élu démocratiquement.

« L’ironie consiste à proclamer faussement une dictature tout en parlant dans un parlement républicain chargé de 40 autres représentants démocratiquement élus », a-t-elle déclaré.

Persad-Bissessar a conclu sa réponse en ajoutant une critique supplémentaire envers l’opposition, la qualifiant de « version absolument stupide du PNM ».

Croissance économique et dette

Pour contrer les affirmations de l’opposition concernant l’économie, Persad-Bissessar a cité les prévisions du Fonds monétaire international indiquant que l’économie de Trinité-et-Tobago devrait croître de 0,8 % en 2026, de 3 % en 2027 et afficher une moyenne d’environ 3,5 % en 2028 et 2029.

Elle a soutenu que ces projections contredisaient l’évaluation de l’opposition sur les performances économiques du pays.

La première ministre a aussi reproché à l’administration précédente du PNM d’avoir laissé d’importantes obligations d’endettement, en disant que la dette publique ajustée était passée de 75,38 milliards de dollars en exercice 2015 à 140,58 milliards en exercice 2024, soit une hausse de 86,5 %.

Persad-Bissessar a précisé que son administration avait emprunté plus de 21 milliards de dollars pour refinancer une dette héritée, avec encore 70 milliards de dollars de dette arrivant à échéance au cours des cinq prochaines années.

Le gouvernement défend les plans de désinvestissement

Persad-Bissessar a aussi rejeté les accusations de l’opposition selon lesquelles le gouvernement mènerait une vente précipitée des actifs d’État, défendant les projets de désinvestissement des entreprises qui subissent des pertes financières soutenues.

« J’ai entendu l’un d’eux dire que c’est une vente à la hâte. Rien n’est plus éloigné de la vérité », a-t-elle déclaré.

La Première ministre a remis en question la raison pour laquelle les contribuables devraient continuer à subventionner des entreprises qui enregistrent constamment des pertes et a cité le Magdalena Grand Beach and Golf Resort, le Hilton de Trinidad et la Caribbean Dockyard and Engineering Company (Caridoc) parmi les entités prévues pour le désinvestissement.

Elle a indiqué que le Magdalena Grand avait enregistré des pertes de 240 millions de dollars et a révélé que le gouvernement avait été approché pour fournir environ 400 millions de dollars afin d’améliorer l’hôtel Hilton.

« Aucun gouvernement ne devrait gérer des hôtels », a déclaré Persad-Bissessar.

Sa défense des désinvestissements proposés s’inscrivait dans le cadre d’une réponse plus large à la critique de l’opposition sur la gestion économique du gouvernement lors du débat budgétaire.