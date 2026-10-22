CARICOM doit diversifier ses exportations au-delà de l’énergie et des matières premières, dit Barnett

La Secrétaire générale de la CARICOM, Carla Barnett, affirme que la région doit diversifier ses bases productives et réduire sa dépendance à l’énergie et aux matières premières afin de soutenir la croissance des exportations et de renforcer sa résilience économique.

Lors de la conférence internationale sur le commerce et l’investissement qui se tenait sur cinq jours et organisée par le World Trade Center Georgetown au Guyana, Barnett a déclaré que la région restait fortement tributaire des importations de denrées alimentaires, de biens manufacturés et d’équipements capitaux, malgré une croissance notable des exportations de marchandises.

« Le défi n’est donc pas seulement d’accroître les exportations, mais d’élargir la base productive à partir de laquelle ces exportations proviennent », a-t-elle déclaré.

La conférence a réuni des chefs d’entreprise et des investisseurs afin de nouer des partenariats commerciaux et d’examiner des opportunités d’investissement dans plusieurs secteurs.

Barnett a indiqué que l’événement se tenait dans un contexte d’incertitude croissante sur le plan international du commerce, le système multilatéral sous pression et des tarifs et autres mesures commerciales en évolution qui refaçonnaient les conditions de marché et les chaînes d’approvisionnement.

« Le conflit au Moyen-Orient et les perturbations autour des grandes routes maritimes entraînent une hausse marquée des coûts de transport et d’énergie, ce qui fait monter les prix à travers le monde. Nous constatons certainement une augmentation spectaculaire des prix dans les Caraïbes », a-t-elle déclaré.

Bien que le commerce mondial continue de croître, Barnett a indiqué qu’il devenait plus fragmenté, créant des défis importants pour les petites économies ouvertes comme celles de la CARICOM.

Elle a précisé que les exportations de marchandises du bloc passaient d’environ 19 milliards de dollars américains à plus de 39 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. Les importations ont aussi augmenté, atteignant environ 42,9 milliards de dollars en 2025, mais la croissance des exportations a été plus soutenue.

En conséquence, le déficit commercial des échanges de marchandises s’est rétréci, passant de plus de 10 milliards de dollars américains dans les années antérieures à environ 2,6 milliards de dollars en 2024 et 3,3 milliards de dollars en 2025.

Cependant, Barnett a averti que la composition des exportations restait préoccupante, compte tenu de la contribution importante de l’énergie et des matières premières à la croissance.

Les exportations de services posent un défi similaire. La CARICOM a enregistré en 2024 un excédent du commerce des services de plus de 7,2 milliards de dollars, les exportations ayant fortement rebondi après la pandémie de COVID-19. Cependant, le secteur du voyage représentait environ 82 % du total des exportations de services cette année-là, mettant en évidence la dépendance de la région au tourisme.

Barnett a indiqué que l’investissement direct étranger restait relativement modeste. La CARICOM et l’ensemble des Caraïbes ont attiré environ 4 milliards de dollars d’investissements directs étrangers entrants en 2024 et 2025, soit une part faible des flux entrants totaux vers l’Amérique latine et les Caraïbes.

Les investissements se concentraient toujours dans le tourisme, l’immobilier, l’énergie et certains services, tandis que l’investissement en projets greenfield — financement de nouvelles opérations et installations commerciales — restait relativement faible, a-t-elle ajouté.

« Ces tendances renforcent la réalité de longue date selon laquelle nos économies sont petites, très ouvertes et fortement concentrées. Dans un contexte d’incertitude externe accrue, l’intégration régionale et l’action collective deviennent encore plus importantes », a déclaré Barnett.

Intégration régionale et investissement

Barnett a identifié le Traité révisé de Chaguaramas comme le cadre juridique principal de l’intégration régionale, les dirigeants de la CARICOM assurant la direction générale des politiques à travers leurs sommets.

Le Marché unique CARICOM (CSME), a-t-elle déclaré, demeure central dans les efforts visant à élargir les opportunités économiques par la circulation des biens, des services, des compétences et du capital, ainsi que par le droit d’établissement.

Cependant, elle a insisté sur le fait que la suppression des obstacles à l’accès au marché n’est qu’une partie du processus.

L’intégration économique régionale dépend également de la façon dont la production est organisée au-delà des frontières, de la mobilisation des investissements, du mouvement des paiements et du capital, et de la capacité des systèmes réglementaires et des infrastructures à permettre aux entreprises de concurrencer dans toute la région.

Barnett a décrit quatre mécanismes que la CARICOM cherche à mettre en œuvre pour renforcer ces liens.

Le premier est la Politique et Stratégie industrielle de la CARICOM, qui vise à accroître la capacité productive régionale en encourageant l’utilisation transfrontalière des ressources naturelles, des compétences, du capital, de la technologie et de l’expertise en gestion. Il cherche également à renforcer les liens entre les entreprises et les industries, à développer des entreprises régionales capables d’opérer à une échelle plus grande et à diversifier la production pour les marchés régionaux et internationaux.

Le deuxième est la Politique d’investissement de la CARICOM, qui vise à améliorer la transparence, la prévisibilité et la cohérence de l’environnement d’investissement régional tout en tenant compte des circonstances et des priorités différentes des États membres.

Le troisième consiste à approfondir les marchés des capitaux régionaux et à améliorer l’accès au financement des investissements productifs. Barnett a indiqué que le Système de paiements et de règlements de la CARICOM, à l’étude par les banques centrales régionales, vise à améliorer les paiements et règlements transfrontaliers.

Des mécanismes de paiement inefficaces ajoutent des coûts, des retards et de la complexité au commerce régional, en particulier pour les petites entreprises, a-t-elle déclaré.

Le quatrième mécanisme est la coordination fiscale. L’accord intra-CARICOM sur la double imposition vise à offrir une plus grande certitude concernant les revenus, les investissements et les activités entrepreneuriales au‑delà des frontières nationales, tout en protégeant les intérêts fiscaux légitimes des États membres.

Barnett a dit que les initiatives n’auraient des effets concrets que si les entreprises pouvaient les utiliser pour effectuer des paiements de manière efficace, accéder au financement, investir dans plusieurs juridictions et opérer avec une plus grande certitude en matière de réglementation et de fiscalité.

Élargir les partenariats commerciaux

La CARICOM cherche aussi à resserrer ses relations commerciales au‑delà de ses frontières, notamment par le biais de discussions et de négociations avec la Colombie, le Costa Rica et la République dominicaine.

Barnett a décrit les États-Unis comme l’un des partenaires commerciaux les plus importants du bloc. Elle s’est félicitée du rétablissement des préférences commerciales de la Caribbean Basin Initiative après l’expiration des droits temporaires de la Section 122 en juillet, tout en notant que d’autres mesures commerciales continuaient d’affecter certains produits et certains États membres.

Elle a ajouté que ces évolutions soulignaient la nécessité de maintenir un dialogue continu avec les partenaires commerciaux et de suivre de près l’évolution des conditions du marché.

Le Brésil, l’Inde et les pays de l’Union africaine figurent également parmi les marchés prioritaires de la CARICOM pour un engagement économique élargi.

Barnett a indiqué qu’une session consacrée à faire des affaires avec le Brésil offrait une occasion d’explorer des moyens d’étendre le commerce, l’investissement et des relations économiques plus larges avec ce pays d’Amérique du Sud et avec la région latino-américaine au sens large.

Cependant, elle a souligné que les relations commerciales externes apporteraient des bénéfices supérieurs si les entreprises caribéennes disposaient de la capacité productive, du financement, de la technologie, de la logistique et de l’échelle nécessaires pour tirer parti des nouvelles opportunités.

« L’intégration régionale et l’engagement économique externe doivent donc se renforcer mutuellement », a-t-elle déclaré.

Opportunités d’investissement à travers la région

Barnett a mis en évidence l’agriculture et l’agroalimentaire comme des domaines importants d’investissement, en particulier alors que la région cherche à accroître la production alimentaire et à renforcer les activités de transformation, de stockage, de distribution et les chaînes de valeur régionales.

L’énergie renouvelable offre également des possibilités d’améliorer la sécurité énergétique et de réduire les coûts de production, tandis que le tourisme pourrait créer des liens économiques plus forts avec l’agriculture, la culture, les transports, la technologie et d’autres secteurs.

Les transports, la logistique et les communications ont aussi été identifiés comme des zones d’investissement importantes et comme des composantes essentielles du commerce régional.

Barnett a insisté sur le fait que la qualité de l’investissement importait autant que son volume, appelant à des projets qui augmentent la capacité productive, soutiennent l’innovation et la diversification, renforcent les chaînes de valeur régionales et créent des emplois.

Elle a encouragé les investisseurs à évaluer les opportunités à travers la CARICOM plutôt que de considérer chaque État membre isolément.

« Chaque État membre offre ses propres opportunités et avantages comparatifs. En même temps, à mesure que nous renforçons les liens économiques entre nos marchés, nous créons une plateforme plus large pour la production, le commerce et l’investissement », a-t-elle déclaré.

Barnett a dit que les gouvernements et les institutions régionales pouvaient établir les cadres nécessaires, mais que c’est le secteur privé qui finirait par déterminer l’efficacité de leur fonctionnement.

« À mesure que les entreprises utilisent les mécanismes en cours de développement, nous apprenons où se situent les contraintes pratiques qui doivent être résolues afin que les investissements affluent vers les opportunités productives qui feront croître nos économies et amélioreront ainsi la qualité de vie des citoyens de l’ensemble de la CARICOM », a-t-elle ajouté.