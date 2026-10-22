Bukele avertit les gangs haïtiens après l’enlèvement de quatre soldats salvadoriens

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a averti les chefs de gangs haïtiens d’une escalade potentielle après la disparition de quatre techniciens de l’aviation salvadoriens servant au sein de la Force de suppression des gangs (GSF), soutenue par les Nations Unies, à la suite d’une embuscade en Haïti.

Les quatre membres de la Task Force Libertad II ont été attaqués dimanche alors qu’ils regagnaient leur camp à bord d’un véhicule blindé dans le secteur de Santo, à Croix-des-Bouquets, près de Port-au-Prince. Les Forces armées salvadoriennes avaient initialement signalé la disparition de cinq membres du personnel, puis ont confirmé qu’il s’agissait de quatre.

Selon la GSF, des individus armés ont ouvert le feu sur le véhicule, poussant le personnel à riposter selon les règles d’engagement en vigueur, avec un soutien aérien assuré par la force. Des sources locales citées par La Prensa Gráfica attribuent l’attaque à Viv Ansanm, une coalition criminelle dirigée par l’ancien policier Jimmy Chérizier, surnommé « Barbecue ».

Bukele a déclaré que les quatre Salvadoriens ne sont pas des combattants, mais des techniciens de l’aviation dont la mission est principalement d’effectuer des évacuations médicales et de sauver des vies. Il a précisé qu’ils avaient été enlevés alors qu’ils revenaient d’un supermarché local après y avoir acheté de la nourriture.

Le président salvadorien a affirmé que son gouvernement avait lancé une opération militaire afin d’assurer le retour des quatre hommes vivants et indemnes. Dans un message adressé aux chefs de gangs haïtiens, Bukele a averti que l’opération menée jusqu’à présent n’en était qu’un avant-goût de ce qui pourrait se produire si les otages ne sont pas libérés.

Il a aussi rappelé la campagne menée par son gouvernement contre les gangs au Salvador, déclarant que les responsables ne doivent pas interpréter son avertissement comme une menace vide et qu’ils disposent encore d’une opportunité d’éviter une escalade supplémentaire.

Le gouvernement haïtien a déclaré que le sauvetage des quatre Salvadoriens est une « priorité absolue ». Les autorités indiquent qu’elles coordonnent leurs efforts avec la GSF et ont mobilisé les ressources disponibles pour localiser le personnel disparu, protéger leur vie et poursuivre les auteurs de l’attaque.

Par ailleurs, l’ambassade des États-Unis en Haïti a exhorté les citoyens à éviter la zone de Santo en raison des combats en cours entre les gangs et les forces de sécurité, avertissant que certaines routes pourraient être bloquées ou inaccessibles.

Les opérations de recherche et de sécurité se poursuivent alors que les autorités s’efforcent de garantir la libération des quatre membres du personnel salvadorien.