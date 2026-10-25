NSWMA recrute plus de 100 agents d’application pour lutter contre les dépôts illégaux de déchets

L’Autorité nationale de gestion des déchets solides (NSWMA) recrute plus de 100 agents d’application pour renforcer sa lutte contre les dépôts illégaux à travers la Jamaïque.

Le directeur exécutif Audley Gordon a indiqué que cette campagne de recrutement s’inscrit dans les efforts visant à établir une unité d’application et de conformité plus robuste, qui devrait avoir une présence plus marquée sur l’ensemble de l’île l’année prochaine.

Lors d’un échange avec des journalistes pendant une récente opération de nettoyage de la zone de dépôt des déchets à Norwood, dans le comté de St. James, Gordon a déclaré que la Jamaica Constabulary Force (JCF) administrerait les examens d’entrée et formerait les nouvelles recrues.

La formation doit débuter lors de la première semaine de novembre au Campus d’entraînement Camp Verley du Collège national de police de Jamaïque, à St. Catherine.

Gordon a affirmé que l’augmentation du nombre d’agents d’application permettrait à l’organisme d’intensifier ses opérations dans les communautés confrontées au problème des dépôts illégaux.

« Nous sommes en train de bâtir une unité d’application qui sera sérieuse, qui sera décisive, car même si nous aspirons à des comportements plus responsables, même si nous quémandons et implorons, il arrivera un moment où nous devrons simplement faire respecter la loi dans toute son étendue », a-t-il déclaré.

Il a réitéré son appel à ce que les Jamaïcains assument la responsabilité de leurs déchets et veillent à leur élimination correcte.

Les résidents qui possèdent des articles volumineux, tels que des matelas, des réfrigérateurs et d’autres déchets ménagers, sont encouragés à contacter NSWMA pour programmer une élimination adaptée.

Gordon a averti contre l’utilisation de terrains vacants et d’endroits isolés comme dépotoirs simplement parce qu’ils paraissent propices au dépôt d’objets non désirés.

« [Pas] parce que vous voyez un terrain ouvert ou un coin isolé [cela signifie] que vous pouvez simplement vous débarrasser de ce dont vous n’avez plus besoin. Nous ne pensons pas que cela soit ainsi que nous devrions opérer », a-t-il déclaré.