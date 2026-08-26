Au moins 30 morts alors que des gangs déclenchent une nuit de terreur à Kenscoff, Haïti

Au moins 30 personnes ont été tuées dans la communauté escarpée de Kenscoff, en Haïti, dimanche soir, lors d’une attaque imputée à une coalition de gangs criminels dirigée par Viv Ansanm, alors que le pays continue de lutter contre l’escalade de la violence des gangs.

Le Bureau du Premier ministre a condamné ce qu’il a décrit comme une « attaque odieuse » et a déclaré que les forces de sécurité avaient été placées en alerte maximale, avec des renforts dépêchés dans la zone qui surplombe la capitale, Port-au-Prince.

« Kenscoff ne sera pas abandonné », a indiqué le bureau dans un communiqué, ajoutant que « l’autorité du gouvernement sera rétablie, sans faiblesse et sans délai, sur l’ensemble de Kenscoff ».

Le maire de Kenscoff, Jean Massillon, a décrit l’assaut comme « une nuit de terreur », alors que des informations faisaient état d’assaillants pénétrant dans le centre-ville, attaquant les habitants et incendiant des maisons et des véhicules.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux semblaient montrer les suites de la violence, notamment des corps gisant dans des flaques de sang.

Les assaillants ont également visé une église où des personnes qui avaient déjà fui la violence des gangs cherchaient refuge.

« Ils sont entrés dans de nombreuses maisons et ont tué des gens; ils ont aussi séquestré et enlevé de nombreuses autres personnes. Beaucoup nous ont appelés pour dire qu’ils avaient des proches qui avaient été tués. Certains disent avoir vu plus de 40 morts le long de l’itinéraire, mais nous ne pouvons pas le confirmer pour le moment », a déclaré Massillon.

Il a ajouté que son cousin, qui fait partie du personnel de sécurité, figurait parmi les personnes portées disparues après l’attaque.

« Nous le cherchons, essayant de retracer ses pas. Nous avons tenté de l’appeler, mais sans succès. Nous ne savons pas s’il a été enlevé ou tué. »

Le RNDDH, groupe haïtien de droits humains, estime que entre 30 et 40 personnes ont été tuées lors de l’attaque nocturne, tandis que 15 à 20 autres ont été blessées.

La violence actuelle survient alors qu’Haïti lutte pour contenir des gangs armés qui ont étendu leur emprise et mené des attaques de plus en plus meurtrières dans et autour de Port-au-Prince.

Selon les données du Bureau intégré des Nations unies en Haïti, ou BINUH, au moins 1 642 personnes ont été tuées et 745 blessées à la suite de violences au cours des trois premiers mois de 2026.