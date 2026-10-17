Belize retiré de la liste fiscale de l’UE après l’examen de transparence

Le Belize a été retiré de la liste des juridictions de l’Union européenne présentant des engagements en matière de transparence fiscale, après avoir terminé l’examen de ses pratiques de partage d’informations.

La décision a été annoncée le 9 octobre par le gouvernement du Belize à l’issue d’une réunion du Conseil des affaires économiques et financières de l’Union européenne (Ecofin).

Le retrait du Belize de l’annexe II de la liste de l’UE des juridictions non coopératives à des fins fiscales confirme que le pays a respecté son engagement au titre du critère 1.2, relatif à l’échange d’informations sur demande.

Cette décision fait suite à un examen par des pairs complémentaire mené par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales. Dans un rapport publié le 29 avril 2026, le Forum a relevé la cote globale du Belize de « Partiellement conforme » à « Globalement conforme ».

Après l’évaluation, le Groupe pour le Code de conduite de l’UE a conclu que le Belize avait satisfait aux exigences du critère 1.2 et recommandé son retrait de l’annexe II.

Le 31 août, le premier ministre John Briceño a écrit au président d’ECOFIN pour solliciter l’achèvement formel de la procédure. Le Groupe pour le Code de conduite a par la suite confirmé qu’il recommanderait le retrait du Belize lors de la séance d’octobre.

« La décision d’aujourd’hui met le processus de l’UE en ligne avec l’examen complémentaire réussi du Belize et les progrès accomplis par notre pays », a déclaré Briceño.

« Cela reflète le travail soutenu mené à l’échelle gouvernementale pour renforcer nos lois, nos systèmes et notre capacité institutionnelle en matière de transparence fiscale et d’échange effectif d’informations. »

Briceño a accueilli favorablement la reconnaissance par l’UE des progrès du pays et a réaffirmé l’engagement du gouvernement à maintenir les normes internationales de transparence fiscale.

Il a également salué la Commission des services financiers pour avoir dirigé les travaux techniques tout au long du processus d’examen, tout en reconnaissant les contributions du ministère des Finances et d’autres autorités publiques et organismes de réglementation.

Le gouvernement a indiqué que Belize continuerait de mettre en œuvre les recommandations du Forum mondial et de renforcer son cadre de transparence fiscale.

Cette décision met fin à la question issue de la notation sur l’échange d’informations du Belize en 2023 et accomplit l’engagement restant du pays dans le cadre du processus d’inscription sur la liste fiscale de l’UE.