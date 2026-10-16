Parti haïtien conteste les allégations de l’ONU contre son dirigeant

Le parti politique Pitit Dessalin a écrit au Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, afin d’obtenir des éclaircissements et des preuves concernant les accusations visant son dirigeant, l’ancien sénateur Moïse Jean-Charles, dans un rapport sur Haïti.

Le parti conteste les allégations contenues dans le rapport final du Panel d’Experts des Nations Unies sur Haïti selon lesquelles Jean-Charles dirigerait et influencerait un réseau illicite lié au secteur lucratif de la commercialisation des civelles, appelées anguilles de verre.

Le Conseil électoral provisoire a donné son feu vert à Pitit Dessalin, ainsi qu’à l’Organisation du Peuple en Lutte (OPL) et Ayiti An Aksyon (AAA), pour se présenter aux élections du 13 décembre.

Le rapport du panel, qui compte 94 pages et couvre les évolutions jusqu’en juillet 2026, affirme que le réseau de Jean-Charles influe sur l’octroi des permis d’exportation, la supervision douanière, la récolte et la commercialisation, reliant ces opérations à des réseaux de contrebande plus vastes dans les Caraïbes.

Puisque, selon le parti, le commerce des civelles, connu localement sous le nom de zangi, n’est pas intrinsèquement illégal et que le Ministère de l’Agriculture délivre des certificats aux exportateurs qui satisfont les exigences applicables.

« Il est donc important de distinguer entre une activité commerciale légalement autorisée et d’éventuelles infractions qui pourraient se produire dans ce secteur. Moïse Jean-Charles affirme qu’il n’exerce aucune activité commerciale dans ce domaine », a déclaré le parti.

Pitit Dessalin a demandé que les allégations visant son leader soient étayées par des preuves vérifiables.

Le parti « demande spécifiquement que les allégations visant Moïse Jean-Charles soient étayées par des preuves précises, vérifiables et suffisamment corroborées », a-t-il déclaré.

« En l’absence de telles preuves établissant le lien personnel allégué avec le contrôle du secteur des civelles, le parti demande que son nom soit retiré des passages concernés. »

Le parti a déclaré qu’il confiait l’affaire aux organes compétents de l’ONU pour clarifier la situation, tout en se réservant le droit d’entreprendre des actions devant des instances nationales et internationales afin de défendre sa réputation et les droits de ses membres.

Le rapport du panel, publié le 8 septembre, a également examiné la situation sécuritaire en Haïti, y compris les activités des gangs armés et leurs liens présumés avec des figures politiques, économiques et sécuritaires.

Il indiquait que les opérations de sécurité depuis décembre 2025 avaient freiné l’expansion des gangs à Port-au-Prince et dégagé certaines zones de la capitale. Cependant, le rapport a aussi documenté des divisions violentes au sein de l’alliance Viv Ansanm, une nouvelle vague d’attaques dans la région du Bas-Artibonite et une consolidation des gangs dans le département du Centre, leur emprise s’étendant jusqu’au Sud-Est.

Entre octobre 2025 et avril 2026, au moins 3 165 personnes ont été tuées et 1 551 blessées, selon le rapport.

Le panel a également signalé des violations continues de l’embargo sur les armes, des saisies record de cocaïne et de cannabis, et des progrès limités dans le gel des avoirs dans le cadre du régime de sanctions.