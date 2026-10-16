L’ONU alloue 75 millions de dollars américains pour l’aide à 507 000 personnes en Haïti

L’Organisation des Nations Unies a alloué 75 millions de dollars supplémentaires pour fournir une aide d’urgence à 507 000 personnes en Haïti, face à l’escalade de la violence, des déplacements et des perturbations des services essentiels.

L’allocation du Fonds humanitaire pour Haïti (FHH), annoncée lundi 12 octobre, soutiendra 10 projets dans 28 communes prioritaires des départements de l’Ouest, du Centre et de l’Artibonite, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Le financement sera utilisé pour fournir de la nourriture, de l’eau potable sûre, des soins de santé et des abris d’urgence, ainsi que des protections pour les femmes et les enfants exposés au risque d’abus et d’exploitation.

Il soutiendra aussi les soins médicaux et psychosociaux pour les survivants et survivantes de violences sexuelles, le traitement des enfants souffrant de malnutrition aiguë et l’aide aux personnes handicapées.

L’allocation comprend 4,5 millions de dollars destinés à un mécanisme de réponse rapide afin d’aider les partenaires humanitaires à réagir rapidement face à la violence, aux déplacements et à d’autres urgences.

Une partie du financement sera directement versée à trois consortiums d’organisations non gouvernementales haïtiennes, nationales et locales, qui opèrent souvent en première ligne dans des zones où la violence armée limite l’accès humanitaire.

L’initiative vise aussi à renforcer la participation des organisations locales dans la prise de décision humanitaire, notamment par une plus grande implication dans la coordination et la gouvernance.

L’un des consortiums est dirigé par une coalition qui place les femmes à des postes de direction dans la réponse de protection, afin de s’assurer que l’aide réponde aux risques spécifiques auxquels les femmes et les filles sont confrontées.

« En plaçant les partenaires nationaux et locaux au cœur de cette réponse, nous bâtissons une architecture humanitaire plus durable pour Haïti », a déclaré Nicole Kouassi, coordinatrice humanitaire de l’ONU en Haïti.

« Je suis particulièrement encouragée de voir des organisations dirigées par des femmes diriger la réponse de protection pour les femmes et les filles », a-t-elle ajouté.

OCHA a indiqué que les décisions de financement étaient fondées sur les besoins humanitaires, les risques sécuritaires et les conditions d’accès, avec des garanties destinées à assurer que l’aide est fournie en sécurité et conformément aux principes humanitaires.

La dernière attribution s’inscrit dans la foulée des contributions au Fonds humanitaire pour Haïti plus tôt cette année, notamment 125 millions de dollars en mars et 75 millions de dollars supplémentaires des États-Unis en septembre.

Kouassi a remercié les États-Unis pour cette contribution additionnelle, affirmant que ce financement aiderait à maintenir les opérations humanitaires et à protéger les progrès accomplis dans l’aide aux Haïtiens vulnérables.

La situation humanitaire demeure grave, avec environ 6,4 millions d’Haïtiens nécessitant une assistance et près de 6 millions faisant face à une insécurité alimentaire aiguë. La violence a déplacé près de 1,5 million de personnes, dont la moitié au cours des 18 derniers mois, selon l’OCHA.

Le Fonds humanitaire pour Haïti a alloué environ 203,6 millions de dollars en 2026 pour répondre aux besoins humanitaires du pays et au plan de réponse, qui vise 880 millions de dollars et qui était financé à 49 % au moment de l’annonce.

Les Nations Unies ont appelé les donateurs à accroître leurs contributions afin de soutenir l’aide vitale à travers le pays.