Opinion : NaRRA doit apporter des réponses aux Jamaïcains sur les dépenses

L’ouragan Melissa a frappé la Jamaïque le 28 octobre 2025, provoquant des dégâts catastrophiques, en particulier dans les paroisses de l’ouest.

Selon un rapport de l’auditeur général jamaïcain déposé au Parlement en mai, les dons publics reçus pour les secours et la reconstruction liés à Melissa s’élevaient à 1,44 milliard de dollars jamaïcains, dont seulement 26,2 millions de dollars, soit 1,8 %, ont été dépensés en faveur des victimes de l’ouragan.

Les 1,44 milliard de dollars jamaïcains ne constituent pas la valeur totale de l’aide apportée par le gouvernement jamaïcain, les partenaires internationaux et les sources privées. Le gouvernement a également signalé plusieurs contrats de relèvement et d’autres sources de financement d’environ 11,3 milliards de dollars jamaïcains, distincts des dons comptabilisés dans les comptes d’aide d’urgence.

Plus tôt cette année, le gouvernement a établi l’Autorité nationale de reconstruction et de résilience (NaRRA) en vertu d’une loi parlementaire afin de coordonner et d’accélérer les projets de reconstruction et de résilience après les ouragans. NaRRA a été créée pour accélérer la reconstruction, réparer les systèmes de drainage et les communautés touchées, et coordonner les projets de manière centrale plutôt que par l’intermédiaire de diverses agences. Elle vise également à améliorer la réalisation des projets grâce à une expertise spécialisée en planification, approvisionnement, finances et ingénierie; à reconstruire des infrastructures capables de résister à de puissants ouragans; et à suivre les projets et les dépenses par le biais de rapports, du suivi et d’un registre des projets approuvés.

Pour justifier la création de NaRRA plutôt que l’affectation des projets de relèvement à une agence existante, le gouvernement a soutenu que les procédures en vigueur sont trop lentes pour les grands projets de reconstruction. Il a cité les retards dans des projets antérieurs et les difficultés à déployer rapidement les dons destinés à la gestion des catastrophes comme preuve qu’une structure de mise en œuvre différente était nécessaire.

L’argument du gouvernement est juste. Après une catastrophe naturelle, le public a besoin que les services essentiels soient rétablis sans retards administratifs inutiles. Cependant, une autorité disposant de pouvoirs d’approbation et d’approvisionnement plus rapides peut aussi accroître les risques sans une supervision indépendante adéquate. Le gouvernement a instauré le Comité de supervision de la reconstruction et de la résilience (JRROC) pour assurer un suivi indépendant des projets de NaRRA.

Lors du débat parlementaire, le Parti national populaire (PNP), opposant, a exprimé des préoccupations concernant la concentration du pouvoir exécutif, les garanties d’approvisionnement et les mécanismes de gouvernance de NaRRA.

Malgré la création du JRROC, des inquiétudes demeurent quant à savoir si NaRRA saura préserver des contrôles indépendants efficaces tout en accélérant la mise en œuvre des projets. L’agence chargée de gérer des fonds de secours importants peut-elle rendre des comptes sur l’argent, approuver rapidement son utilisation et démontrer qu’il parvient bien à ceux pour lesquels il était destiné ?

Des rapports la semaine dernière indiquaient que NaRRA avait signé un bail de cinq ans pour deux étages de bureaux au siège de Digicel, sur le front de mer de Kingston, pour un coût annuel d’environ 725 972 dollars américains, soit 115,2 millions de dollars jamaïcains. Le gouvernement a dit que le loyer a été évalué selon les taux du marché actuel par l’Agence nationale des terres. L’opposition a contesté la décision, demandant pourquoi des locaux appartenant à l’État ne pouvaient pas être utilisés à la place.

Suite à ces critiques, le gouvernement a indiqué que les conditions du bail seraient révisées pour couvrir un seul étage. Les détails du nouveau bail restent inconnus.

Aucune ventilation financière publiée ne confirme si le loyer ou le salaire du PDG est directement financé sur les fonds collectés pour les victimes de l’ouragan.

Le gouvernement a également déclaré que le financement d’un paquet de 6,7 milliards de dollars américains impliquant des institutions de développement internationales sera canalisé par l’intermédiaire de NaRRA. La législation autorise aussi l’autorité à recevoir des fonds approuvés par le Parlement et autres fonds qui lui sont destinés.

Le fait que NaRRA soit une agence indépendante ne signifie pas automatiquement que son loyer et ses salaires soient payés à partir des fonds destinés aux victimes de l’ouragan. Le gouvernement devrait publier les sources de financement exactes pour ces dépenses et préciser l’affectation budgétaire, le compte et la source de financement utilisés pour payer le loyer, la rémunération du PDG et les coûts d’aménagement des bureaux.

En réponse aux critiques publiques, le gouvernement a déclaré que le paquet de rémunération du PDG, comprenant un véhicule et une gratification liée à la performance de 25 %, est comparable à celle des PDG de grandes entités publiques à l’international.

Il existe un argument raisonnable en faveur d’une rémunération adéquate pour un directeur très qualifié afin de gérer un vaste programme de reconstruction impliquant des milliards de dollars. Mais le public doit connaître les objectifs de performance précis que le PDG doit atteindre et les résultats mesurables qui justifient cette rémunération. Étant donné que le gouvernement affirme que les attentes de performance sont élevées, il devrait publier les objectifs contre lesquels cette performance sera évaluée.

Le gouvernement n’a pas démontré pourquoi l’engagement de louer pendant cinq ans représente la meilleure utilisation des fonds des contribuables. Le loyer au taux du marché n’est pas synonyme de bon rapport qualité-prix. Un bâtiment peut être facturé équitablement par rapport à des propriétés commerciales similaires et représenter néanmoins une dépense superflue si des locaux publics adaptés sont disponibles.

Le gouvernement devrait publier l’évaluation indépendante et le contrat de bail révisé en totalité; préciser quels bâtiments appartenant à l’État ont été envisagés et expliquer pourquoi ils ont été rejetés; révéler le coût de l’ameublement et de l’aménagement des nouveaux bureaux; et publier les coûts d’exploitation prévus de NaRRA sur cinq ans.

Le gouvernement peut légitimement soutenir que l’autorité a besoin d’un leadership compétent, d’un espace de bureau adéquat et de moyens pour coordonner un programme national de reconstruction. Tout dollar dépensé en administration n’est pas nécessairement perdu. Une bonne administration peut prévenir des pertes importantes et accélérer la reconstruction. Cependant, les dépenses administratives doivent être proportionnelles à la tâche, d’autant plus lorsque les populations peinent à reconstruire leurs foyers et leurs moyens de subsistance.

Des personnes, dont beaucoup font partie de la diaspora, qui ont donné de l’argent souhaitaient que les victimes de l’ouragan reçoivent une aide urgente. Ils méritent d’obtenir des comptes sur la façon dont ces dons sont dépensés.

Il est crucial que NaRRA publie des états financiers réguliers indiquant la source de chaque catégorie de financement et la façon dont l’argent est dépensé, fournisse une comparaison publique des options de bureaux, y compris le coût d’utilisation des locaux gouvernementaux existants, et publie des rapports réguliers détaillant les projets achevés.

Le gouvernement doit aux Jamaïcains une justification plus convaincante pour l’engagement de millions de dollars dans un bail de bureaux de cinq ans et pour le salaire élevé d’un dirigeant. Ces dépenses représentent-elles l’utilisation la plus responsable des ressources publiques ?

Si le gouvernement ne peut démontrer que les coûts sont nécessaires, prouver que des alternatives moins coûteuses ont été dûment envisagées et veiller à ce que NaRRA produise des résultats de reconstruction mesurables, les critiques publiques de ces dépenses seront pleinement fondées.