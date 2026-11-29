Un climatologue régional a averti mercredi qu’un puissant épisode d’El Niño devrait entraîner des conditions nettement plus sèches, une chaleur accrue et des températures océaniques plus élevées dans certaines parties des Caraïbes pendant la saison sèche 2026-2027.

Le Dr Cédric J. Van Meerbeeck, climatologue au Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology (CIMH) basé à la Barbade, a déclaré que les Caraïbes orientales et méridionales sont particulièrement vulnérables à des précipitations inférieures à la normale et à une disponibilité réduite en eau à mesure que la région subit les effets d’El Niño.

Lors du Caribbean Climate Outlook Forum pour la saison sèche 2026-2027 à Barbade, Van Meerbeeck, qui est également maître de conférences en sciences du climat à l’Université des Indes occidentales (UWI), a expliqué que El Niño survient lorsque les températures océaniques dans l’océan Pacifique équatorial deviennent nettement plus chaudes que la normale.

« Ce que cela se traduit par pour les Caraïbes, c’est une probabilité plus élevée de sécheresse, et en particulier dans les Caraïbes orientales et méridionales, » a-t-il déclaré, notant que les effets pourraient s’étendre au-delà d’une réduction des précipitations, la région étant aussi confrontée à la perspective de conditions exceptionnellement chaudes.

« Outre le fait de provoquer la sécheresse, surtout à la fin de la saison sèche, ce que nous observons aussi, c’est que l’année qui suit le déclenchement d’El Niño peut connaître des conditions extrêmement chaudes, voire des records de chaleur. »

Van Meerbeeck a dit que les pays doivent se préparer à la fois à une sécheresse prolongée et à une chaleur excessive, notant que cela « signifie que nous devons nous protéger contre la sécheresse mais aussi contre une chaleur excessive ».

Selon le climatologue, les conditions sèches liées à El Niño n’impliquent pas nécessairement que la région connaîtra une absence de précipitations. Au contraire, les épisodes pluvieux devraient devenir moins fréquents, même si certains pourraient être particulièrement intenses.

« Si l’on parle de sécheresse, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas du tout de précipitations. Cela signifie simplement que les épisodes pluvieux seront plus rares et plus espacés, mais ils pourraient toutefois être percutants. »

Il a averti que des pluies intenses pourraient déclencher des inondations, des crues rapides et des glissements de terrain, pouvant déloger des communautés et provoquer d’autres effets en cascade. Il a ajouté que cela est particulièrement important pour les îles volcaniques, où de fortes précipitations peuvent avoir de graves conséquences.

Le climatologue a exhorté les habitants et les autorités nationales à ne pas se laisser gagner par la complaisance simplement parce que les prévisions saisonnières générales indiquent des conditions sèches.

« Maintenant que nous savons que la période sera sèche la majeure partie du temps, nous pourrions être tentés de ne pas trop nous inquiéter des précipitations, mais il faut quand même suivre ce que disent les services météorologiques de votre pays, car ils seront capables de vous dire quand ces précipitations se produiront, et elles auront aussi un impact. »

Le climatologue du CIMH a appelé à des discussions nationales sur l’allocation et la gestion durables de l’eau, notant que plusieurs secteurs de la société dépendent de cette ressource.

« Nous devons engager des discussions nationales sur la manière d’allouer l’eau de manière durable à travers les secteurs de la société, car il existe de nombreux secteurs qui nécessitent l’eau comme ressource très importante. »

Il a également souligné la nécessité de protéger les populations vulnérables contre une chaleur excessive au cours de l’année à venir.

Au-delà de la sécheresse et de la chaleur, Van Meerbeeck a identifié d’autres préoccupations environnementales et climatiques associées à des températures océaniques plus chaudes autour des Caraïbes, y compris le blanchiment des récifs coralliens et potentiellement une augmentation de l’activité des ouragans.

« L’excès de chaleur dans l’océan autour des Caraïbes l’an prochain signifie qu’il existe une probabilité de blanchiment des récifs coralliens et qu’il y a aussi une probabilité d’une augmentation de l’activité pendant la saison des ouragans, » a-t-il déclaré.

Les perspectives de sécheresse agricole présentées lors du forum illustrent en outre les niveaux d’inquiétude variés à travers la région. Une carte CIMH projectant les niveaux d’alerte pour la sécheresse agricole à la fin décembre 2026 identifie des zones placées sous surveillance de la sécheresse, alerte de sécheresse et urgence de sécheresse, tandis que d’autres territoires restent dans la catégorie sans inquiétude.

Ces projections soulignent les implications potentielles pour l’agriculture, la sécurité hydrique et les moyens de subsistance à travers les Caraïbes. Van Meerbeeck a déclaré que la réponse la plus importante à ce stade est que les populations restent vigilantes et suivent les informations météorologiques officielles.

« Soyez attentifs, restez informés, » a-t-il conseillé, encourageant le public à suivre les mises à jour de leurs services météorologiques nationaux respectifs via les prévisions climatiques saisonnières et les bulletins météorologiques réguliers diffusés à la radio et à la télévision et publiés dans les journaux.

Insistant sur la durée prévue des conditions sèches, il a déclaré que El Niño peut influencer les schémas de précipitations du été qui suit son apparition jusqu’à l’hiver de l’hémisphère nord.

« Cela signifie que jusqu’à la fin de l’hiver de l’hémisphère nord, qui dure environ jusqu’en février, nous avons une probabilité plus élevée, en particulier dans les Caraïbes orientales et méridionales, de conditions nettement plus sèches que d’habitude, ce qui entraîne une réduction de la disponibilité de l’eau, » a-t-il expliqué.

Le Caribbean Climate Outlook Forum pour la saison sèche 2026-2027 réunit des experts du climat, des météorologues, des professionnels des médias et des acteurs régionaux afin d’examiner les projections climatiques et de renforcer la communication sur les risques climatiques.