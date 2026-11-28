La Dominique pourrait jouer un rôle plus important dans le renforcement de la sécurité hydrique régionale en fournissant de l’eau douce aux pays des Caraïbes voisins confrontés à d’éventuelles pénuries pendant la saison sèche 2026-2027, selon l’Association caribéenne de l’eau et des eaux usées (CWWA).

La directrice exécutive de la CWWA, Laurayne Lucky, a déclaré que les ressources abondantes en eau douce de la Dominique pourraient permettre à l’île d’aider d’autres territoires caribéens alors que les projections climatiques prévoient des conditions potentiellement difficiles dans les mois à venir.

Lors de son intervention en marge du Forum des parties prenantes du CariCOF 2026-2027, consacré à l’aperçu du climat pour la saison sèche, Lucky a exhorté les pays de la région à explorer des approches alternatives pour sécuriser des approvisionnements en eau suffisants, y compris le transport d’eau douce par barges (bateaux-barges).

« J’ai évoqué plus tôt, au cours de la séance, la nécessité d’envisager des approches non traditionnelles pour l’approvisionnement en eau, et le transport d’eau par barge pourrait en être une », a-t-elle déclaré.

Lucky a relevé que les services d’eau à travers les Caraïbes sont déjà confrontés à d’importants défis, notamment des contraintes financières, des difficultés pour sécuriser des réserves suffisantes d’eau brute et des niveaux élevés d’eau non facturée — de l’eau produite qui est perdue ou qui n’est pas imputée aux consommateurs.

Elle a dit que les ressources en eau douce de la Dominique pourraient devenir un actif régional de plus en plus précieux, surtout à mesure que les pays recherchent des solutions face à des pénuries d’eau et à des pressions climatiques croissantes.

Cependant, Lucky a averti que tout arrangement visant à alimenter en eau douce les territoires voisins devrait être soutenu par des politiques claires et des accords formels entre les pays impliqués.

Elle a recommandé à la Dominique d’établir des mémorandums d’entente (MOUs) ou d’autres accords bilatéraux avec les pays qui cherchent à accéder à ses ressources en eau.

« Tout ce que nous entreprenons devrait être guidé par une politique. Nous devons veiller à ce que cela soit soutenu par un certain niveau d’accord, que ce soit par un MOU ou par une autre forme d’accord entre les deux pays », a-t-elle déclaré.

Cette proposition s’inscrit alors que les pays des Caraïbes se préparent à la prochaine saison sèche et explorent des moyens de renforcer la coopération régionale, d’améliorer la sécurité hydrique et de renforcer leur résilience face aux effets du changement climatique.