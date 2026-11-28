Santiago Rodríguez, République dominicaine — Un homme a été arrêté par les autorités de la République dominicaine dans la municipalité de Villa Los Almácigos, située dans la province de Santiago Rodríguez, et était activement recherché par les autorités haïtiennes après avoir été accusé d’avoir tué plusieurs femmes haïtiennes.

Les autorités ont identifié l’homme arrêté comme Dye Nou Ejen, Haïtien âgé de 28 ans qui, selon les autorités de sécurité publique, est visé par un mandat d’arrêt daté du 20 novembre 2026.

Des membres de la Police nationale ont remis Dye Nou Ejen à la Direction générale de la Migration (DGM) pour sa rapatriation et sa remise aux autorités haïtiennes afin qu’il réponde des actes pour lesquels il est accusé.