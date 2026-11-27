Un accord bilatéral entre la France et Sainte-Lucie, destiné à renforcer la coopération dans la lutte contre le trafic de drogue par mer et par les airs, est entré en vigueur officiellement le 1er novembre, permettant aux autorités de sécurité des deux pays de poursuivre les trafiquants présumés au-delà de leurs frontières territoriales respectives, sous autorisation préalable.

L’accord, signé à Castries le 31 décembre 2025 par le Premier ministre de Sainte-Lucie, Philip J. Pierre, et l’Ambassadrice de France, Marie-Noëlle Duris, établit un cadre pour des opérations de surveillance et de poursuite conjointes visant des navires et des aéronefs soupçonnés d’être impliqués dans le trafic illicite de drogue.

Selon l’Ambassade de France, cet accord représente une étape importante dans le renforcement de la coopération en matière de sécurité entre les deux États et dans la lutte contre le crime organisé transnational dans les Caraïbes orientales.

Sous ses dispositions, chaque État peut, avec l’autorisation de l’autre, pénétrer dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et l’espace aérien adjacent de l’autre afin de mener des opérations de surveillance ou de poursuivre des navires et des aéronefs soupçonnés d’être impliqués dans le trafic de drogue.

La disposition est destinée à améliorer la coordination entre les forces de sécurité françaises et saint-luciennes, leur permettant de répondre plus efficacement aux menaces de sécurité maritimes et aériennes.

Cet accord fait suite aux discussions tenues lors de la neuvième Commission conjointe de sécurité à Castries, les 30 septembre et 1er octobre 2025.

Cette commission était présidée par le Premier ministre Pierre et coprésidée du côté français par l’Ambassadrice Duris et le préfet de Martinique.

L’Ambassade de France a affirmé que l’accord reflète l’engagement commun des deux gouvernements à lutter contre le trafic illicite de drogues ainsi que d’autres formes de criminalité transnationale organisée.

Il renforce également les liens de sécurité historiques entre Sainte-Lucie et la France, notamment à travers la coopération avec les autorités françaises en Martinique voisine.

Les deux pays se sont engagés à intensifier leurs efforts conjoints contre le trafic de drogues et d’armes, qui continue de poser des défis de sécurité dans l’ensemble des Caraïbes.

L’ambassade indique que l’accord offre un cadre opérationnel plus solide pour les agences de sécurité et les forces de l’ordre, tout en contribuant à des efforts plus larges visant à améliorer la stabilité dans l’ensemble des Caraïbes orientales.