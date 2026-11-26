L’ancien Premier ministre de Sainte-Lucie, Allen Chastanet, recevra le Prix à vie 2026 du Caribbean Media Exchange (CMEx) en reconnaissance de ses contributions au tourisme, à l’aviation, à l’hôtellerie, au service public et au développement durable à travers les Caraïbes.

Chastanet, qui occupe actuellement le poste de chef de l’opposition à Sainte-Lucie et représentant parlementaire du Sud de Micoud, sera honoré lors du CMEx Leadership Awards and Fundraiser le 6 décembre à l’hôtel Loews Coral Gables de Miami.

La reconnaissance intervient alors que CMEx célèbre son 25e anniversaire, marquant un quart de siècle depuis son symposium inaugural en Jamaïque.

Le président du CMEx, Bevan Springer, a salué Chastanet pour avoir contribué à façonner la vision initiale de l’organisation selon laquelle le tourisme peut être un levier de développement économique et d’autonomisation des communautés dans l’ensemble des Caraïbes.

« Sans Allen Chastanet, il n’y aurait peut-être pas eu de Caribbean Media Exchange », a déclaré Springer.

« À une époque où le tourisme était trop souvent perçu comme une simple activité qui accueillait des visiteurs sur nos rivages, Allen nous a poussés à réfléchir plus profondément à son potentiel pour transformer les économies caribéennes et améliorer les conditions de vie de nos populations. »

La carrière de Chastanet dans le tourisme des Caraïbes s’étend sur plus de trois décennies, débutant lorsqu’il est nommé directeur du tourisme de Sainte-Lucie au début des années 1990, période où il contribue à la création du Saint Lucia Jazz Festival.

Il a ensuite intégré Air Jamaica, gravissant les échelons jusqu’au poste de vice-président principal des ventes et du marketing à l’échelle mondiale sous la direction du défunt homme d’affaires jamaïcain Gordon « Butch » Stewart.

Pendant son mandat, la compagnie aérienne a connu une croissance notable sur ses marchés loisirs et diaspora caribéenne. Chastanet a également participé au lancement du Air Jamaica Jazz and Blues Festival en 1996.

Son expérience dans le secteur privé comprend notamment une collaboration avec la collection d’hôtels boutique Island Outpost de Chris Blackwell et le développement du complexe Coco Palm, propriété de sa famille, en Sainte-Lucie.

Chastanet a aussi été président de l’Association hôtelière et touristique de Sainte-Lucie et président du Comité de plaidoyer de la Caribbean Hotel Association.

De 2006 à 2011, il a été ministre du tourisme et de l’aviation civile de Sainte-Lucie et président de l’Organisation caribéenne du tourisme, plaidant en faveur d’une coopération régionale plus solide, d’une meilleure connectivité aérienne et d’une reconnaissance accrue de l’importance économique du tourisme pour les petits États insulaires.

Il a ensuite exercé les fonctions de premier ministre de Sainte-Lucie de 2016 à 2021.

Springer a déclaré que l’influence de Chastanet sur le tourisme régional transcende les organisations et les institutions qu’il a dirigées.

« Il n’a jamais eu peur de poser des questions difficiles ou de nous pousser à penser plus grand. Sa contribution au tourisme caribéen dépasse largement les institutions qu’il a dirigées, et il est approprié que nous reconnaissions son héritage à l’occasion du 25e anniversaire de CMEx. »

Chastanet deviendra le deuxième récipiendaire du CMEx Lifetime Achievement Award, succédant au pionnier bahaméen du tourisme Sir Baltron B. Bethel, qui a reçu le premier honneur en 2025.

La cérémonie du 6 décembre récompensera également 14 Lauréats du Leadership issus de l’ensemble des Caraïbes et des secteurs internationaux du tourisme et des affaires.