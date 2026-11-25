Environ 15 000 clients d’électricité dans l’Est de Berbice, au Guyana, bénéficieront d’une réduction de 50 % sur leurs factures d’électricité du mois de novembre, après une panne prolongée qui a plongé les communautés dans l’obscurité pendant plus de 45 heures.

Le président Irfaan Ali a annoncé cette mesure de secours dimanche 22 novembre, qualifiant l’interruption d’inacceptable et présentant des excuses aux résidents touchés.

La panne, qui a touché environ 38,5 % des clients d’électricité de l’Est de Berbice, s’est terminée samedi soir lorsque l’alimentation a été rétablie après près de deux jours.

Dans une déclaration vidéo, Ali a reconnu l’impact de l’interruption sur les ménages et les entreprises, indiquant que le gouvernement prenait des mesures pour apporter un certain soulagement financier.

« Bien que cela ne puisse effacer les désagréments et les pertes subis, cela apporte un soulagement et reconnaît la gravité de la défaillance », a déclaré le président.

Ali a également annoncé qu’une enquête complète avait été lancée pour déterminer la cause de la panne, évaluer la réaction de Guyana Power and Light (GPL) et identifier des mesures visant à prévenir de futures perturbations.

Le président a chargé le fournisseur d’électricité de veiller à ce que l’alimentation reste stable et de renforcer ses capacités d’intervention d’urgence.

Il a également souligné l’importance d’améliorer la communication avec les clients lors des interruptions de service et de protéger les infrastructures critiques contre des coupures d’électricité prolongées.

Il a ajouté qu’une attention particulière devait être accordée pour s’assurer que les hôpitaux, les systèmes d’approvisionnement en eau et d’autres services essentiels restent protégés contre des perturbations prolongées.

Le président a remercié les équipes d’intervention d’urgence et le personnel technique de GPL pour leurs efforts visant à rétablir l’électricité, tout en saluant la patience des résidents des communautés touchées.

Le gouvernement n’a pas encore dévoilé la cause de la panne ni fourni de calendrier pour l’achèvement de l’enquête.

Selon l’annonce, la réduction de 50 % sera appliquée aux factures d’électricité du mois de novembre pour tous les clients affectés par la panne dans l’Est de Berbice.