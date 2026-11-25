Le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a vivement critiqué les résultats de la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP31), qui s’est tenue à Antalya, Türkiye, en accusant les pays producteurs de pétrole et de gaz de privilégier leurs profits au détriment de la sécurité de milliards de personnes et des intérêts des générations futures.

Dans une déclaration publiée le 22 novembre, Davis a dénoncé l’échec des dirigeants mondiaux à parvenir à un accord sur une décision climatique finale et globale, décrivant ce résultat comme une trahison envers les nations vulnérables.

« Antalya a trahi les générations futures », a déclaré Davis. « Je le dis en tant que Premier ministre des Bahamas, et j’apporte ma voix à nos partenaires de la CARICOM et aux petits États insulaires et pays en développement qui ont été invités à accepter cet échec dans le silence. Nous le rejetons et nous l’exprimerons dans chaque forum qui nous sera ouvert. »

Selon Davis, la conférence s’est terminée sans accord final après près de deux jours de prolongation, marquant la première impasse de ce type depuis la conférence climatique de 2009 à Copenhague.

Le Premier ministre a imputé l’obstruction des négociations à un petit groupe de pays producteurs de pétrole et de gaz, empêchant que des références aux combustibles fossiles ne figurent dans le texte final proposé.

« L’égoïsme étroit est à l’origine de cet échec. Un petit nombre de producteurs de pétrole et de gaz ont placé leurs revenus au-dessus de la sécurité de milliards de personnes. Ils ont utilisé la règle du consensus, censée donner une voix égale à chaque État, comme une arme pour retirer du texte même l’explication de la crise », a-t-il déclaré.

Davis a comparé ce résultat à la COP28, à Dubaï, en 2023, lorsque les pays s’étaient mis d’accord pour opérer une transition hors des combustibles fossiles dans leurs systèmes énergétiques.

Selon lui, le texte proposé pour la COP31 reconnaissait que le monde était sur la voie de dépasser le seuil d’augmentation moyenne des températures de 1,5 °C, mais il n’identifiait pas les combustibles fossiles comme cause. Il a aussi abandonné l’objectif annuel proposé de 120 milliards de dollars américains pour aider les pays vulnérables à s’adapter au changement climatique.

La CARICOM, négociant en bloc pour la première fois lors d’une COP, et l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS) ont refusé d’accepter le texte proposé. Les Bahamas, membre des deux groupes, ont soutenu leur position.

« Ils avaient raison. S’ils avaient signé, ils auraient accepté d’endosser leur propre préjudice par écrit », a déclaré Davis.

Ses remarques font écho à une déclaration distincte de la CARICOM exprimant une profonde déception face au résultat de la conférence et appelant à des engagements plus fermes en matière de réduction des émissions, de financement de l’adaptation et de soutien aux pays en rétablissement après des catastrophes liées au climat.

Davis a également averti que les conséquences d’un retard dans l’action climatique s’étendraient bien au-delà de la génération actuelle, notant que le niveau des mers continuerait de monter pendant des siècles même après l’arrêt des émissions.

Le Premier ministre a souligné le fardeau disproportionné imposé aux petits États insulaires en développement, qui contribuent à moins de 1% des émissions mondiales mais restent parmi les plus vulnérables face au changement climatique.

« Nous avons apporté des plans, des engagements et de la patience pendant trois décennies de pourparlers. Antalya a épuisé cette patience », a-t-il déclaré.

Malgré ses critiques, Davis a réaffirmé l’engagement des Bahamas envers les négociations climatiques internationales, s’engageant à travailler avec la CARICOM et l’AOSIS afin d’obtenir des engagements plus forts lors de la COP32, prévue à Addis Abeba, en Éthiopie, en 2027.

« Des générations qui ne sont pas encore nées demanderont si nous avons agi lorsque nous le savions. Antalya leur a donné une réponse honteuse. Addis-Abeba doit en donner une meilleure. »