Arroyo Barril, Samaná.- Le président Luis Abinader a inauguré le Port Samaná mardi, un nouveau terminal de croisière développé sur le port historique Duarte à Arroyo Barril, Samaná, dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le groupe ITM.

Le projet d’un montant de 90 millions de dollars devrait générer environ 1 000 emplois directs et plus de 3 000 emplois indirects, tout en renforçant le tourisme de croisière et l’activité économique dans la province.

Port Samaná devrait accueillir 250 000 passagers de croisière en 2027, passer à 540 000 en 2028 et atteindre un million de touristes d’ici 2030, selon Abinader.

Le président a déclaré que le projet bénéficiera à Arroyo Barril, Sánchez et Samaná et a insisté sur la nécessité d’assurer sa durabilité environnementale et sociale. Il a également mis en évidence les opportunités touristiques que le terminal peut générer pour des attractions telles que la cascade El Limón, la promenade de Samaná, les excursions d’observation des baleines, Las Terrenas et Los Haitises.

Le PDG du groupe ITM, Mauricio Hamui, a déclaré que les terminaux Taíno Bay, Cabo Rojo et Port Samaná devraient accueillir, au total, 2,7 millions de passagers d’ici 2028, dont plus de 540 000 arriveront par Port Samaná.

Le ministre du Tourisme, David Collado, a déclaré que la République dominicaine connaît actuellement sa période touristique la plus dynamique et a prévu 12,5 millions de visiteurs pour 2026. Il a également souligné la croissance rapide du tourisme de croisière, passant de 986 000 passagers à l’arrivée de l’actuelle administration à plus de trois millions attendus cette année.

Le gouvernement a investi plus de 2 milliards de RD$ dans Samaná, dont 600 millions de RD$ pour la promenade de Samaná, plus de 200 millions de RD$ pour la plage Las Galeras et 250 millions de RD$ pour Pueblo de los Pescadores.

Le PDG du Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, a déclaré que la banque a financé 44,4 millions de dollars du projet Port Samaná et a mis à disposition une ligne de fonds de roulement d’un million de dollars supplémentaire.

Le terminal est le premier projet de partenariat public-privé développé en vertu de la loi 47-20. L’accord prévoit une durée de 33 ans, le secteur privé apportant le capital tandis que l’État conserve la propriété de l’actif.

Port Samaná est le septième terminal de croisière de la République dominicaine. Les autorités estiment que le projet ouvre un nouveau chapitre pour le port historique Duarte, qui fut autrefois un centre d’activités portuaires et de croisière dans les années 1970. Le réaménagement comprend des installations d’amarrage réhabilitées, des espaces commerciaux et récréatifs, ainsi que des services destinés aux visiteurs.