La Communauté des Caraïbes (CARICOM) a exprimé une profonde déception face à l’échec des parties à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP31), qui s’est tenue à Antalya, en Türkiye, à parvenir à un accord sur une décision-cadre visant à répondre à l’action climatique mondiale urgente.

Dans un communiqué, ce bloc régional a expliqué que l’échec à obtenir un consensus survient à mesure que le monde s’approche d’une période dangereuse de réchauffement dépassant 1,5 °C, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour les nations des Caraïbes et d’autres Petits États insulaires en développement (PEID).

Tout au long des négociations, CARICOM a plaidé pour un plan clair visant à porter au moins à un triplement le financement de l’adaptation au climat d’ici 2035, en incluant une base de référence convenue et des jalons pour suivre les progrès. Le bloc a également soutenu l’utilisation des meilleures données scientifiques disponibles sur le climat, telles qu’évaluées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), pour guider l’action climatique et éclairer le deuxième Bilan mondial dans le cadre de l’Accord de Paris.

« Pour les Caraïbes, même un dépassement temporaire de 1,5 °C constitue une période de danger réel. Chaque fraction de degré compte, tout comme chaque année passée au-delà de ce seuil », a déclaré CARICOM.

L’organisme régional a averti que l’augmentation des températures exercerait une pression accrue sur les récifs coralliens qui soutiennent les pêcheries des Caraïbes et protègent les littoraux, tandis que l’élévation du niveau des mers et les inondations côtières répétées mettraient en danger les habitations, les moyens de subsistance et les ressources en eau douce.

« Certaines pertes subsisteront même si les températures mondiales retombent à 1,5 °C. Limiter l’ampleur et la durée du dépassement de ce niveau exige des réductions d’émissions profondes, rapides et soutenues », a ajouté le communiqué.

CARICOM a également appelé à un financement public plus prévisible pour les petites nations insulaires, en particulier des subventions et des financements fortement concessionnels qui permettraient aux pays de relever les défis climatiques sans accroître leur fardeau d’endettement.

Lors de la conférence, le bloc a plaidé pour des contributions nettement plus importantes et mieux prévisibles au Fonds de Riposte pour les pertes et dommages, ainsi que pour un accès simplifié et un déboursement plus rapide des fonds afin d’aider les pays à rétablir les services essentiels et à soutenir les communautés en cours de reprise après des catastrophes liées au climat.

Malgré l’absence d’accord sur une décision-cadre, CARICOM a reconnu les progrès réalisés sur les points de l’ordre du jour individuels à la COP31 et a déclaré que l’impasse offrait une opportunité de négocier un résultat plus solide à la COP32.

« Adopter le texte tel quel risquait d’éroder les gains durement acquis pour les PEID et de créer un précédent dangereux pour les décisions futures », a déclaré CARICOM.

L’organisation a également appelé à un processus de négociation climatique des Nations Unies plus efficace et transparent, avec une plus grande priorité accordée à la mise en œuvre des décisions et à l’assurance que les engagements produisent des résultats concrets.

CARICOM a félicité les ministres, les négociateurs et les experts techniques de ses États membres pour leurs efforts tout au long de la conférence, tout en remerciant l’Alliance des États insulaires de petite taille (AOSIS) et d’autres partenaires internationaux pour leur soutien.

Le bloc régional réaffirme son engagement à travailler avec l’AOSIS et la présidence entrante de la COP32 pour défendre la limite du réchauffement à 1,5 °C, accélérer les réductions d’émissions et obtenir le financement dont les pays des Caraïbes ont besoin pour protéger les vies, les moyens de subsistance et les écosystèmes.