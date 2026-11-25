Le procureur général de Trinité-et-Tobago, John Jeremie, et le ministre des Affaires étrangères et de la CARICOM, Sean Sobers, se voient attribuer des responsabilités supplémentaires dans le cadre de nouveaux arrangements ministériels qui entrent en vigueur le vendredi 20 novembre.

Les attributions ont été annoncées dans un numéro extraordinaire de la Gazette de Trinité-et-Tobago et couvrent des questions liées à la sécurité nationale et au commerce régional.

Jeremie a été chargé des questions relatives à l’Unité vérifiée (VU) et à l’Unité contre le crime organisé transnational (TOCU), tandis que Sobers assumera les questions liées au Conseil pour le Développement du Commerce et de l’Économie (COTED).

Le COTED est un organe clé de la Communauté caribéenne (CARICOM) chargé de promouvoir le commerce et le développement économique au sein du bloc régional et de superviser le fonctionnement du Marché unique et de l’Économie du CARICOM (CSME).

Les attributions ont été établies par la Présidente Christine Kangaloo, agissant sur les conseils de la Première ministre Kamla Persad-Bissessar, conformément à l’article 79(1) de la Constitution de Trinité-et-Tobago, qui prévoit l’allocation des responsabilités gouvernementales entre les ministres.

Les notices ont été publiées dans la Gazette extraordinaire datée du 20 novembre 2026.

Aucune explication n’a été fournie quant à ces changements.