Le sénateur Santiago Zorrilla a décrit la première Semaine dominicaine en France en 2026 comme un succès historique, mettant en avant sa contribution au renforcement des liens parlementaires, économiques et culturels entre la République dominicaine et la France.

La délégation du Congrès dominicain, composée de cinq députés et de deux sénateurs et conduite par Zorrilla, a tenu à Paris des rencontres avec des parlementaires français et des responsables de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La délégation était accompagnée de l’ambassadeur dominicain en France, David Puig, et de la mission diplomatique.

Lors des entretiens, les représentants dominicains ont abordé des questions telles que la situation en Haïti et le problème croissant de l’apparition du sargasse dans les Caraïbes. Prenant la parole devant le Sénat français, Zorrilla a appelé à une coopération interparlementaire renforcée entre la France, les Caraïbes et la République dominicaine, tout en prônant un accroissement des liens touristiques et commerciaux.

Concernant Haïti, le sénateur a soutenu que l’aide internationale doit dépasser l’assistance financière et se concentrer d’abord sur le rétablissement de la sécurité et de la stabilité. Il a plaidé pour la mise en place d’une coalition internationale destinée à aider à restaurer la paix, suivie d’un effort de reconstruction global axé sur l’éducation, les soins de santé, l’accès à l’eau potable et le logement.

Zorrilla a également renouvelé sa proposition d’un forum international de dialogue sur le sargasse impliquant les pays de tout le bassin caribéen. Il a déclaré que la région devrait explorer des moyens de transformer les algues en produits utiles tout en veillant à ce qu’elles n’atteignent pas les zones côtières et ne portent pas atteinte au tourisme et à la pêche.

Selon lui, l’initiative devrait comprendre des études scientifiques et une coopération entre les pays affectés et ceux qui ne le sont pas afin de développer des solutions à long terme face aux défis environnementaux et économiques posés par le sargasse.