Haïti, (EFE).- Des Médecins Sans Frontières (MSF) ont prévenu d’un niveau de violences sexuelles « extrêmement alarmant » à Port-au-Prince, Haïti, et indiquent que 5 635 survivants ont reçu des soins dans leurs centres entre janvier et octobre 2026.

Selon l’organisation, 804 survivants ont été pris en charge au cours du seul mois de juillet, tout en soulignant que ces chiffres ne reflètent que les victimes ayant pu accéder à des soins et ne représentent pas l’ampleur réelle de la violence, de nombreux cas restant non signalés.

Selon MSF, la plupart des survivants ont été déplacés de chez eux, ce qui accroît leur vulnérabilité face à de nouvelles attaques. À sa clinique Pran Men’m et à l’hôpital de Cité Soleil, l’organisation a également constaté que de nombreuses victimes rencontrent des difficultés pour accéder à des soins médicaux en sécurité et dans des délais raisonnables.

Plus de 70 % des survivants soignés entre janvier et juillet sont arrivés plus de 120 heures après l’agression, une période critique pour certains traitements médicaux d’urgence, selon MSF.

L’organisation a lié la situation à la violence armée persistante dans la capitale, qui a contraint des familles à fuir leur domicile et à trouver refuge dans des églises, des écoles, des théâtres, des stades et d’autres installations de fortune. MSF a averti que ces conditions exposent particulièrement les femmes et les filles à des violences sexuelles et à d’autres formes d’abus.

MSF appelle les autorités haïtiennes, les agences de protection, les donateurs et les organisations des Nations Unies à intensifier d’urgence les hébergements sûrs, à améliorer les renvois vers les services de soins de santé et à apporter un soutien durable aux organisations locales qui aident les survivants.