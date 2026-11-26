La Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé un prêt de 50 millions de dollars américains destiné à renforcer les secteurs manufacturier, logistique et de la construction en Jamaïque, tout en élargissant l’accès à des emplois qualifiés et mieux rémunérés pour les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap.

Ce financement vise à améliorer la compétitivité des secteurs clés de l’économie jamaïcaine en s’attaquant aux pénuries de compétences, en renforçant le développement de la main-d’œuvre et en aidant le pays à attirer davantage d’investissements directs étrangers.

Selon la BID, plus de 22 000 personnes, y compris des demandeurs d’emploi et des travailleurs en activité, devraient bénéficier de l’initiative, qui mettra l’accent sur des formations orientées par l’industrie, des apprentissages et des opportunités de développement de carrière.

« Le programme soutiendra la conception et la mise en œuvre d’une Stratégie nationale des compétences alignée sur la demande du marché du travail, favorisera la collaboration entre les employeurs via des Conseils sectoriels des compétences et élargira l’accès à des formations menées par l’industrie, des apprentissages et des parcours professionnels », a déclaré la BID.

Le programme cherchera à mieux aligner les systèmes d’éducation et de formation de la Jamaïque sur les besoins des employeurs, en particulier dans les secteurs jugés essentiels à la croissance économique du pays.

Grâce aux Conseils sectoriels des compétences proposés, les employeurs auront un rôle plus important dans l’identification des besoins en main-d’œuvre et aideront à façonner les programmes de formation afin que les participants acquèrent des compétences pertinentes pour les emplois disponibles.

L’initiative étendra également les opportunités d’apprentissage en alternance, permettant aux participants d’acquérir une expérience pratique et d’améliorer leurs perspectives d’obtenir un emploi formel.

La BID a indiqué que le programme vise un taux de certification de 80 % parmi les stagiaires et un taux d’offre d’emploi formel de 70 % parmi les apprentis dans leurs secteurs respectifs.

Une attention particulière sera accordée à l’amélioration de l’accès à la formation et aux opportunités d’emploi pour les groupes rencontrant des obstacles à l’entrée sur le marché du travail, notamment les jeunes, les femmes et les personnes handicapées.

La banque affirme que l’investissement devrait soutenir les efforts de la Jamaïque pour développer une main-d’œuvre plus qualifiée et compétitive tout en renforçant la capacité du pays à attirer les investisseurs internationaux.

Le financement s’aligne sur la Stratégie de pays du Groupe BID avec la Jamaïque pour 2022–2026, qui privilégie le développement du secteur privé, la croissance économique et le renforcement des institutions.

Il soutient également l’initiative ONE Caribbean de la banque, qui vise à promouvoir un développement économique durable, une plus grande intégration régionale et une capacité institutionnelle renforcée à travers les pays caribéens.