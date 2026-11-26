Le gouvernement d’Antigua-et-Barbuda a rejeté une proposition d’investissement de EC$100 millions de la part de Royal Caribbean pour Fort James, invoquant la demande de la compagnie de croisières d’obtenir un accès exclusif à la plage très prisée.

Le Premier ministre Gaston Browne a révélé cette décision samedi lors de The Browne and Browne Show, précisant que le gouvernement n’était pas disposé à restreindre l’accès du public au littoral en échange de l’investissement.

« Ils veulent l’exclusivité. Et nous avons dit non, car notre peuple doit avoir accès à la plage », a déclaré Browne.

Le Premier ministre n’a pas précisé la nature des restrictions demandées par Royal Caribbean, ni quelle partie du terrain de Fort James serait affectée, ou s’il envisagerait une proposition révisée qui maintiendrait l’accès public.

L’investissement proposé, évalué à environ US$37 millions, aurait représenté un développement touristique important à Fort James, une plage populaire près de la capitale, Saint John’s.

Cependant, Browne a réaffirmé que la protection de l’accès du public aux plages du pays demeure une priorité du gouvernement.

Le Premier ministre a fait cette annonce tout en présentant des plans plus larges visant à développer des espaces récréatifs publics sur plusieurs plages d’Antigua.

Il a identifié les plages Fort James, Little Ffryes et Ffryes comme des sites où le gouvernement entend établir des parcs publics, offrant aux résidents et aux visiteurs des installations récréatives améliorées.

Selon Browne, des dessins conceptuels ont déjà été préparés pour le parc proposé à Fort James, bien qu’il n’ait pas fourni de calendrier de construction ni de coût estimé.

Le gouvernement a également mis en place un comité chargé d’examiner les points d’accès actuels aux plages sur l’île et d’identifier des opportunités pour améliorer l’accès du public.

Le comité devrait engager des propriétaires privés dans des négociations afin d’obtenir des itinéraires supplémentaires vers le littoral, notamment dans les zones où l’accès peut être restreint par des développements privés environnants.

Un représentant du Royal Caribbean Group a ensuite réagi aux commentaires de Browne en déclarant : « Le projet d’Antigua avait été envisagé pour la première fois en 2019. Cependant, le projet ne s’est pas poursuivi après la pandémie, et la proposition a toujours pris en compte l’accès local à la plage. Comme toujours, nous restons déterminés à être de bons partenaires et à travailler de manière constructive avec les communautés locales. »