Le gouvernement des Îles Vierges britanniques (BVI) a annoncé que toutes les personnes bénéficiaires d’exemptions de permis de travail à durée indéterminée doivent entamer le processus de renouvellement d’ici le 31 mars 2027, à la suite d’un changement de politique qui a mis fin à l’octroi d’exemptions sans date d’expiration.

Dans un bulletin publié le 18 novembre, le Ministère des Services financiers, du Développement économique et de la Transformation numérique a déclaré que cette exigence résulte d’une politique approuvée par le Cabinet en 2019, qui a remplacé les exemptions de permis de travail à durée indéterminée par des exemptions accordées pour des périodes déterminées.

Selon cette nouvelle exigence, toutes les personnes détenant actuellement une exemption de permis de travail à durée indéterminée doivent se présenter au ministère et remettre leurs cartes d’exemption existantes pour examen afin d’entamer le processus de renouvellement.

Le ministère encourage les personnes concernées à entamer le processus dès que possible plutôt que d’attendre la date limite de mars 2027.

Le gouvernement a également rappelé aux résidents qu’une exemption de permis de travail n’accorde pas automatiquement le statut d’immigration ni le droit de résider de manière permanente sur le territoire.

« Une exemption de permis de travail n’est pas la même chose que le statut d’immigration », a souligné le ministère.

Les autorités exhortent donc les personnes qui se sont appuyées sur des exemptions de permis de travail à durée indéterminée à prendre des mesures pour régulariser leur statut d’immigration.

Les personnes éligibles sont encouragées à solliciter le statut de résidence ou le statut de Belonger, selon le cas, dès que possible.

Le ministère a averti que les individus ne doivent pas se fonder uniquement sur leurs exemptions de permis de travail comme base pour résider dans les Îles Vierges britanniques.

L’annonce s’inscrit dans la mise en œuvre par le gouvernement de la modification de la politique de 2019, qui exige que les exemptions existantes à durée indéterminée soient examinées et renouvelées pour des périodes fixes.

Le ministère n’a pas précisé la durée des nouvelles périodes d’exemption ni s’il y aurait des pénalités pour les personnes qui ne débutent pas le processus de renouvellement avant la date limite.