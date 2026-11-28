Le ministère des Ressources naturelles du Guyana a renforcé sa répression contre l’exploitation minière illégale, obtenant des ordonnances judiciaires prévoyant la confiscation et la destruction définitives des équipements utilisés dans des opérations minières illicites.

Le ministère a annoncé jeudi avoir obtenu trois ordonnances judiciaires de confiscation et de destruction d’équipements miniers, prévues par les articles 100(1), 102 et 106 de la Loi sur l’exploitation minière, chapitre 65:01.

Ces mesures ont été obtenues dans des affaires où les prévenus ont plaidé coupables ou ont été reconnus coupables d’infractions liées à l’exploitation minière.

Sous ces ordonnances, les contrevenants peuvent perdre définitivement la propriété de leur matériel, qui peut ensuite être vendu lors d’enchères publiques. Dans certaines circonstances, notamment en cas de récidive, l’équipement peut être détruit.

Le ministère a confirmé qu’une drague appartenant à un récidiviste avait déjà été détruite.

Les responsables ont indiqué que ces dispositions visent à dissuader les activités minières illégales et à renforcer les conséquences financières et juridiques du non-respect des lois minières du pays.

Le ministère a enregistré plus de 200 condamnations pour des infractions liées à l’exploitation minière à ce stade de 2026, alors que les autorités continuent de renforcer l’application de la loi à travers le pays.

Plusieurs ressortissants étrangers impliqués dans des activités minières illégales ont également été expulsés et inscrits sur une liste noire, tandis que d’autres attendent la finalisation des procédures d’immigration.

Le ministère a déclaré qu’il poursuivrait ses efforts de répression et qu’il userait de tous les recours juridiques disponibles pour lutter contre les opérations minières non autorisées.

Les autorités exhortent les mineurs à mettre leurs activités en règle avec la loi et à s’assurer que l’or soit vendu exclusivement à la Guyana Gold Board ou à des marchands dûment autorisés.

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