Saint-Vincent-et-les-Grenadines a enregistré trois décès attribuables au virus de la grippe A entre septembre et novembre, alors que les autorités sanitaires signalent une augmentation des cas de grippe et de COVID-19 à l’échelle du pays.

Selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé, les données de surveillance montrent une forte hausse des cas confirmés en laboratoire pour ces deux affections respiratoires au cours des mois de septembre et octobre.

Le ministère a signalé à ce jour 191 cas de grippe A pour l’année, dont un en août, 47 en septembre, 108 en octobre et 19 en novembre.

Le mois d’octobre a enregistré le plus grand nombre d’infections à la grippe A sur cette période, les cas ayant plus que doublé par rapport à septembre avant de diminuer en novembre.

Les cas de COVID-19 ont aussi augmenté au cours de la même période. Sur les 58 cas recensés à ce jour cette année, quatre ont été signalés en août, 16 en septembre, 25 en octobre et neuf en novembre.

Les enfants de moins de 10 ans ont représenté 50 cas de grippe A, dont 32 chez les enfants âgés de 0 à 4 ans et 18 chez ceux de 5 à 9 ans.

Pour la COVID-19, sept cas ont été recensés chez les enfants âgés de 0 à 4 ans, tandis que les adultes âgés de 40 à 44 ans et de 45 à 49 ans ont enregistré les chiffres les plus élevés dans des groupes d’âge individuels, avec huit cas chacun.

Le ministère a averti que la grippe A et la COVID-19 présentent plusieurs symptômes en commun, tels que fièvre, toux, mal de gorge, nez qui coule, douleurs musculaires et fatigue, ce qui rend difficile de distinguer ces infections uniquement sur la base des symptômes.

En réponse à l’augmentation des affections respiratoires, les responsables de la santé exhortent les résidents à prendre des mesures préventives pour réduire la transmission.

Le ministère a conseillé aux personnes présentant des symptômes de rester à la maison lorsqu’elles ne se portent pas bien et a encouragé le port de masques bien ajustés lorsqu’elles prennent soin de personnes présentant des symptômes respiratoires.

Les familles, les écoles et les lieux de travail se voient également encouragés à soutenir les mesures préventives afin de limiter la propagation des infections.

Les autorités sanitaires continuent de surveiller la situation dans le cadre des efforts de surveillance en cours.